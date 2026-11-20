Chủ động nhận diện rủi ro, kiểm soát các tuyến trọng điểm

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực II, những năm gần đây, tội phạm ma túy trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại TP.HCM, có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, ngày càng tinh vi, manh động và có yếu tố xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, các tuyến vận chuyển bằng đường biển, hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh đang bị lợi dụng để đưa ma túy ra nước ngoài và ngược lại.

Hải quan khu vực II ứng dụng công nghệ, phương tiện hiện đại trong kiểm tra, kiểm soát.

Trước tình hình này, Chi cục Hải quan khu vực II chuyển trọng tâm kiểm soát từ kiểm tra, phát hiện vi phạm sang chủ động phân tích thông tin, nhận diện nguy cơ và cảnh báo sớm.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy và tiền chất, gồm: Kế hoạch tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất ngày 20/3/2026; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026 ngày 29/5/2026; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 ngày 3/7/2026...

Một trong những giải pháp trọng tâm là khai thác dữ liệu để xác định địa bàn, tuyến và đối tượng có nguy cơ cao. Các đơn vị được yêu cầu rà soát thông tin trên hệ thống E-manifest, hồ sơ tàu biển xuất nhập cảnh, chú trọng hành trình của tàu xuất phát từ khu vực tiềm ẩn nguy cơ; đồng thời kiểm tra thông tin thuyền viên, thủy thủ đoàn có dấu hiệu liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy.

Trên cơ sở phân tích, các trường hợp có dấu hiệu rủi ro được cảnh báo để Hải quan cửa khẩu tập trung kiểm tra. Việc lựa chọn đúng trọng điểm giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, hạn chế kiểm soát dàn trải. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục khai thác các thiết bị kỹ thuật, máy phát hiện ma túy và chó nghiệp vụ trong kiểm tra hàng hóa, hành lý thuyền viên cũng như các đối tượng nghi vấn.

Chi cục cũng chú trọng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là tiền chất. Do được sử dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và y tế, tiền chất có nguy cơ bị chuyển hướng phục vụ sản xuất ma túy. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là vừa tạo điều kiện cho hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp, vừa kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa thất thoát mặt hàng này.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao năng lực kiểm soát

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực II đẩy mạnh đào tạo, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy cho cán bộ, công chức và mở rộng tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, có 1.381 cán bộ, công chức Hải quan được phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, kỹ năng phòng tránh và trách nhiệm tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Chi cục hiện có 22 cán bộ, công chức. Trong kỳ báo cáo, 6 người được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; 17 cán bộ, công chức được phổ biến kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy.

Công tác tuyên truyền cũng được mở rộng ra cộng đồng. Cụ thể, 260 người dân tại khu vực cửa khẩu, cảng biển được phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đối với khối doanh nghiệp, có 351 doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu, cảng biển được tuyên truyền về các quy định liên quan. Đặc biệt, 74 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được tập huấn, phổ biến pháp luật.

Thu ngân sách hơn 447.000 tỷ đồng, Hải quan đẩy mạnh cải cách, chống thất thu VOV.VN - 10 tháng năm 2026, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán cả năm. Trong 2 tháng cuối năm, ngành Hải quan tiếp tục tăng tốc cải cách thủ tục, chuyển đổi số, chống thất thu và quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại.

Để nâng cao hiệu quả tiếp cận, hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới. Ngoài phổ biến trực tiếp tại địa điểm làm thủ tục hải quan, một số đơn vị đã ứng dụng công nghệ AI xây dựng video tuyên truyền trên Fanpage, giúp thông tin được lan tỏa rộng rãi hơn tới cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm soát hàng hóa, hóa chất, tiền chất khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế nguy cơ bị các đường dây tội phạm lợi dụng.

Trong phối hợp đấu tranh, Chi cục Hải quan khu vực II duy trì thực hiện quy chế phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng TP.HCM. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, địa bàn quản lý, qua đó chủ động xây dựng phương án kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, trước sự xuất hiện liên tục của các loại ma túy tổng hợp mới cùng thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ngày càng tinh vi, công tác kiểm soát đang đặt ra yêu cầu cao hơn về trang thiết bị và chất lượng nhân lực. Chó nghiệp vụ hiện chủ yếu hỗ trợ phát hiện, tăng tính răn đe nhưng chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu trước những phương thức cất giấu phức tạp.

Từ thực tế này, Chi cục kiến nghị tiếp tục được đầu tư máy soi, máy thử ma túy hiện đại và chó nghiệp vụ có khả năng phát hiện các hình thức cất giấu tinh vi. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên trách, nâng cao năng lực sử dụng thiết bị, phân tích rủi ro và nhận diện sớm ma túy, tiền chất.

Trong những tháng cuối năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực II sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, tập trung phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để vận chuyển trái phép ma túy, cần sa và tiền chất qua biên giới.