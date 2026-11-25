Ngày hội Tiêu dùng xanh 2026 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức ngày 28-29/11, với thông điệp “Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững”.

Hơn 300 phần quà và 600 suất ăn sáng miễn phí sẵn sàng tại Ngày hội Tiêu dùng xanh 2026

Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho những hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng cộng đồng tiêu dùng văn minh, trách nhiệm và hướng tới một tương lai xanh.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động hưởng ứng tiêu dùng xanh năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp hành động xanh, khuyến khích mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trở thành một chủ thể tích cực trong hành trình chuyển đổi sang lối sống và phương thức tiêu dùng bền vững.

Cùng với đó, hoạt động đạp xe hưởng ứng tiêu dùng xanh sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về giao thông thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và xây dựng lối sống lành mạnh. Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình còn khuyến khích mỗi người dân bắt đầu hành trình sống xanh từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt và lựa chọn hằng ngày.

Không gian triển lãm và trải nghiệm sản phẩm xanh là một trong những điểm thu hút của ngày hội, với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và kinh doanh. Tại đây, người dân có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các giải pháp công nghệ xanh và mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững.