Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026 có Lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cùng đại diện các hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng tham dự.

Khai mạc Ngày hội tri ân người tiêu dùng – Consumer Fest 2026

Ngày hội Tri ân Người tiêu dùng quy tụ khoảng 30 gian hàng với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến thu hút 10.000 - 15.000 lượt khách tham quan. Nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác, tư vấn tiêu dùng xanh, tặng quà tri ân và chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức nhằm mang lại không gian gắn kết, chia sẻ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Điểm nhấn của Consumer Fest 2026 là nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Hoạt động thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, minh bạch thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển, người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận hàng hóa, dịch vụ nhưng cũng đối mặt với những rủi ro như thông tin sai lệch, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo gây nhầm lẫn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ an toàn và chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình ngày càng trở nên cần thiết. Thông qua các hoạt động của ngày hội, thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa rộng rãi, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; khuyến khích xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, hướng tới môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, tư vấn và giao lưu, Consumer Fest 2026 còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Cry, Quân A.P và các nghệ sĩ khác hứa hẹn một lễ hội âm nhạc sôi động. Khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ, tham gia minigame, nhận quà và hòa mình vào không khí lễ hội. Chương trình dự kiến khép lại bằng show nghệ thuật “The Grand Voyage” và màn pháo hoa mãn nhãn.

Cảm ơn Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đồng hành cùng chương trình!