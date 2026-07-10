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Lãi suất dài hạn của Nhật Bản lập kỷ lục mới và nỗi lo bất ổn tài chính

Thứ Sáu, 09:07, 10/07/2026
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VOV.VN - Cùng với tình trạng lạm phát, giá dầu thô tăng cao do chiến sự Trung Đông giữa Mỹ - Iran, lãi suất dài hạn trên thị trường chứng khoán Nhật Bản liên tục lập những đỉnh cao mới, làm sâu sắc thêm mối lo ngại về những bất ổn tài chính.

Sau khi lập một kỷ lục mới với mức 2,85% và 2,87% vào các ngày 7 và 8/7, bắt đầu từ 9/7, lãi suất dài hạn trên thị trường chứng khoán Nhật Bản lần đầu tiên đạt mức 2,9%. Đây là một kỷ lục mới sau 29 năm 8 tháng. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự lo ngại của giới đầu tư về những bất ổn tài chính, tình trạng lạm phát và giá dầu thô tăng cao do tình hình Iran…

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Tỷ giá JPY và USD ngày 9-7 Ảnh NHK

Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh văn phòng nội các Nhật Bản nói: “Chính phủ cũng đang theo dõi sát sao mọi biến động của thị trường, với sự quan tâm sâu sắc và sẽ có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề, cũng như vận hành nền tài chính. Về chính sách tiền tệ, chúng tôi cho rằng cần dựa vào Ngân hàng Trung ương để có những quyết sách phù hợp. Chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng trung ương để thực hiện các mục tiêu liên quan đến sự ổn định của kinh tế, vật giá và tiền tệ”.

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Chỉ số Nikkei niêm yết trên Sàn giao dịch Tokyo ngày 9-7. Ảnh NHK

Trong khi đó, giá cổ phiếu và tỷ giá đồng nội tệ của Nhật Bản cũng đang cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Sau khi lập một kỷ lục vượt mọi thời đại với mức trên 72.366 JPY vào hôm 25/6, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo bất ngờ lao dốc ngay ngày hôm sau và đang tiếp tục “nhảy múa” không có quy luật.

Chốt phiên giao dịch chiều qua, Nikkei đang ở mức gần 67.745 JPY, trong khi tỷ giá giữa JPY và USD vẫn tiếp tục ở mức rất thấp, với trên 162,3 JPY/1 USD. Tất cả những yếu tố này đang cho thấy nhiều điều đáng lo ngại đối với kinh tế Nhật Bản cả trong ngắn hạn và trung hạn.

Tuấn Nhật/VOV- Tokyo
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