Trẻ hóa thông điệp: Sống xanh phải “ngầu” và thực tế

Giới trẻ hiện nay chiếm tỷ lệ lớn trong việc định hình các xu hướng tiêu dùng mới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tiếp cận Gen Z bằng những khẩu hiệu khô cứng mang tính áp đặt, chiến dịch truyền thông rất dễ rơi vào bế tắc.

Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh

Tại Tọa đàm “Từ chuyển đổi xanh đến hành vi tiêu dùng bền vững”, Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh – đại diện cho góc nhìn của giới trẻ – đã đưa ra quan điểm tươi mới: “Thay vì chỉ kêu gọi 'nên sống xanh để bảo vệ trái đất', hãy cho giới trẻ thấy những giá trị thiết thực và tinh thần 'ngầu', sự sáng tạo mà lối sống này mang lại. Sống xanh không nên bị biến thành các tiêu chuẩn quá khắt khe khiến người trẻ e ngại”.

Dẫn chứng trong lĩnh vực thời trang, Hoa hậu Lương Thùy Linh gợi ý thay vì liên tục chạy theo "thời trang nhanh" (fast fashion) gây lãng phí tài nguyên, người trẻ hoàn toàn có thể thể hiện cá tính bằng cách phối lại (mix & match) đồ cũ, sáng tạo các phong cách kết hợp mới để kéo dài vòng đời trang phục. Hay đơn giản hơn là thói quen mang theo bình nước cá nhân khi đi cà phê – vừa giúp giảm rác thải nhựa, vừa nhận được các chính sách chiết khấu giá hấp dẫn từ cửa hàng. Những hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích sát sườn đó chính là chìa khóa để người trẻ vui vẻ thực hành mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, mô hình phối hợp 4 bên trong chuyển đổi xanh thực chất bao gồm:

Nhà nước: Hoàn thiện thể chế, quy chuẩn chất lượng & hạ tầng thu gom.

Doanh nghiệp: Tối ưu chuỗi cung ứng, minh bạch thông tin kiểm định.

Người tiêu dùng và Hội Bảo vệ người tiêu dùng: Lựa chọn thông thái, giám sát độc lập.

Truyền thông và KOLs: Truyền thông sáng tạo, hướng dẫn hành động cụ thể.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam

Từ nhận thức đến thói quen: Hạ tầng phải cực kỳ tiện lợi

Một thực tế được các diễn giả tại tọa đàm chỉ ra: các chiến dịch truyền thông rầm rộ hay sự đồng hành của các KOLs thường chỉ tạo ra hiệu ứng chú ý trong vài tuần. Để một hành vi chuyển thành thói quen ăn sâu vào đời sống thường nhật, yếu tố quyết định lại nằm ở sự thuận tiện của hạ tầng.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam đưa ra bài học từ thực tế triển khai các mô hình phân loại rác cộng đồng: “Nếu yêu cầu người dân phân loại rác ngay lập tức thành 5 đến 7 thùng phức tạp tại nhà, mô hình chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta nên bắt đầu cực kỳ đơn giản bằng 2 thùng rác: rác tái chế và rác còn lại. Đồng thời, Nhà nước và doanh nghiệp phải cùng phối hợp xây dựng các trạm thu gom rác tái chế đổi quà đặt ngay tại các phường, xã. Khi điểm thu gom nằm ngay sát nhà và quy trình đổi quà thuận tiện, việc phân loại rác sẽ tự động trở thành nếp sống”.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đúc kết rằng chuyển đổi xanh là một hành trình dài hạn và không thể cậy dựa vào sức mạnh của riêng bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Kết quả khảo sát tại diễn đàn cho thấy có tới 27% khán giả đồng thuận rằng cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa 4 chủ thể cốt lõi: Nhà nước (kiến tạo thể chế, hạ tầng), Doanh nghiệp (sản xuất minh bạch, tạo hệ sinh thái), Người tiêu dùng & các Hội bảo vệ (lựa chọn thông thái, giám sát khách quan) và Báo chí truyền thông (cầu nối thông tin).

Chỉ khi 4 mắt xích này cùng vận hành đồng bộ, những cam kết xanh trên giấy mới thực sự biến thành hành động tự giác, tạo nên một xã hội tiêu dùng trách nhiệm và bền vững cho tương lai.