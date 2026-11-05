Làn sóng chuyển giao gia sản: Mỏ vàng mới của ngành tài chính Việt Nam?

Theo UBS, khoảng 83.500 tỷ USD sẽ được chuyển sang thế hệ kế cận trên toàn cầu trong hai thập kỷ tới. Riêng tại Mỹ, Cerulli Associates ước tính con số này lên tới gần 124.000 tỷ USD đến năm 2048. Đáng chú ý, báo cáo Thịnh vượng Thế giới 2025 của Capgemini cho thấy, 81% người thừa kế dự định thay đổi đơn vị quản lý tài sản trong vòng 1-2 năm sau khi nhận thừa kế.

Tại Việt Nam, lớp doanh nhân lập nghiệp sau Đổi Mới, hiện ở độ tuổi 55-70, đang bắt đầu chuyển giao tài sản cho thế hệ F2. Theo Knight Frank, năm 2026, số người siêu giàu (có tài sản ròng trên 30 triệu USD) tại Việt Nam đạt 1.233 người và dự báo tăng thêm 59% trong 5 năm tới, thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới.

Theo UBS, khoảng 83.500 tỷ USD sẽ được chuyển sang thế hệ kế cận trên toàn cầu trong hai thập kỷ tới (Ảnh minh họa: KT)

Thế hệ trẻ thay đổi tư duy, đầu tư bền vững lên ngôi

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết, thế hệ F2 được đào tạo bài bản, tiếp cận công nghệ sớm và có cách tiếp cận tài sản khác biệt. Họ không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn chú trọng tính bền vững, giá trị xã hội của khoản đầu tư; đồng thời mong muốn danh mục được cá nhân hóa, thông tin minh bạch và phân tích dựa trên dữ liệu.

“Người trẻ lớn lên cùng biến đổi khí hậu, ô nhiễm và các vấn đề về bất bình đẳng. Với họ, đồng tiền đầu tư không thể tách rời trách nhiệm xã hội", ông Minh nhận định.

Khi được thừa hưởng nền tảng tài sản từ cha mẹ, thế hệ trẻ có điều kiện quan tâm nhiều hơn đến giá trị mà tài sản đại diện, thay vì chỉ tập trung vào khả năng sinh lời. Khảo sát Sustainable Signals 2025 của Morgan Stanley với hơn 1.700 nhà đầu tư cho thấy 88% quan tâm đến đầu tư bền vững. Tỷ lệ này ở nhóm Gen Z và Millennials lần lượt đạt 99% và 97%.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán An Bình

Đầu tư bền vững còn được nhìn nhận như một phương thức quản trị rủi ro dài hạn. Doanh nghiệp thiếu minh bạch hoặc gây ô nhiễm có thể đối mặt với rủi ro pháp lý, mất khách hàng và khó tiếp cận vốn. Theo Morgan Stanley, hơn 80% nhà đầu tư coi chuyển dịch năng lượng là cơ hội sinh lời, trong khi 59% dự định tăng tỷ trọng đầu tư bền vững trong năm tới.

Xu hướng này được hỗ trợ bởi định hướng chính sách và dòng vốn. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tín dụng xanh tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm giai đoạn 2017–2025, dù mới chiếm khoảng 4,6% tổng dư nợ.

Tuy nhiên, ông Minh lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng với hiện tượng tẩy xanh (greenwashing), khi doanh nghiệp chỉ gắn nhãn ESG để quảng bá nhưng không có thay đổi thực chất.

"Tôi luôn khuyên nhà đầu tư trẻ rằng bền vững phải đi đôi với hiệu quả. Cần cẩn trọng với hiện tượng tẩy xanh và lựa chọn doanh nghiệp vừa có trách nhiệm xã hội vừa có nền tảng kinh doanh vững chắc", chuyên gia của ABS nhấn mạnh.

Ngành quản lý tài sản Việt Nam cần thay đổi để đón thế hệ nhà đầu tư mới

Theo thống kê của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có hơn 14,08 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 14% dân số, trong đó 99,8% là nhà đầu tư cá nhân. Chỉ trong 9 tháng năm 2026, thị trường có thêm hơn 2,2 triệu tài khoản mở mới, riêng tháng 9 gần 245.000 tài khoản. Phần lớn nhà đầu tư mới là người trẻ, quen giao dịch qua ứng dụng và có yêu cầu cao về trải nghiệm số.

Cùng với sự gia tăng của tầng lớp giàu có, nhu cầu quản lý tài sản chuyên nghiệp ngày càng lớn. Các ngân hàng và công ty chứng khoán đang chuyển dịch sang lĩnh vực Wealth Management. Đặc biệt, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026, với lộ trình phân bổ kéo dài đến năm 2027, được kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại, thúc đẩy doanh nghiệp nâng chuẩn minh bạch và phát triển bền vững.

FOMO, tâm lý đám đông: Cạm bẫy phía sau những cú “chạm” đầu tư VOV.VN - Công nghệ giúp đầu tư trở nên thuận tiện chỉ với “một chạm”, nhưng cũng rút ngắn khoảng cách giữa cảm xúc và hành động. Khi FOMO và tâm lý đám đông dễ biến thành giao dịch trong vài giây, nhà đầu tư càng cần nâng cao kỷ luật và quản trị rủi ro.

Dù vậy, thị trường quản lý tài sản Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn so với khu vực. Tổng tài sản quản lý qua quỹ đầu tư mới khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương 6% GDP, trong khi tỷ lệ này tại Thái Lan trên 31%, Malaysia trên 56% và Hàn Quốc khoảng 84%. Phần lớn nhà đầu tư trong nước vẫn nghiêng về giao dịch ngắn hạn, sản phẩm ESG còn hạn chế.

Để đón đầu xu hướng, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, ngành quản lý tài sản cần thay đổi thước đo hiệu quả tư vấn, chuyển từ doanh số giao dịch và phí môi giới sang sự tăng trưởng bền vững của tài sản và mức độ hoàn thành mục tiêu tài chính của khách hàng.

"Số quỹ mở đã tăng từ 34 lên 82 quỹ kể từ năm 2020, nhưng tổng tài sản quản lý qua quỹ mới khoảng 6% GDP, thấp xa so với khu vực. Thị trường cần thêm quỹ mở, ETF, quỹ hưu trí tự nguyện, trái phiếu xanh, cùng các công cụ giúp nhà đầu tư chủ động quản trị dòng tiền và chi phí vốn", ông Nguyễn Thế Minh nói.

Bên cạnh đa dạng hóa sản phẩm, công nghệ và dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong cá nhân hóa dịch vụ. Với hơn 14 triệu tài khoản chứng khoán, ứng dụng AI và dữ liệu lớn sẽ giúp các tổ chức tài chính đáp ứng nhu cầu khách hàng trên quy mô rộng với chi phí hợp lý. Đội ngũ tư vấn cũng cần chuyển từ khuyến nghị mã cổ phiếu sang hoạch định tài chính toàn diện, am hiểu kế hoạch thừa kế, ESG và kỹ năng lắng nghe khách hàng.

Vị chuyên gia cũng kỳ vọng khung pháp lý về quỹ đầu tư, chuẩn công bố thông tin ESG và bảo vệ nhà đầu tư tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng cho thị trường quản lý tài sản phát triển chuyên nghiệp hơn.

Có thể thấy, sự chuyển giao tài sản giữa các thế hệ không chỉ mở ra một chu kỳ dịch chuyển dòng tiền mà còn tạo ra cơ hội phát triển mới cho ngành quản lý gia sản Việt Nam. Khi thế hệ kế cận ngày càng coi trọng tính minh bạch, cá nhân hóa và hiệu quả đầu tư dài hạn, lợi thế cạnh tranh của các tổ chức tài chính sẽ không còn chỉ nằm ở sản phẩm hay phí giao dịch, mà còn ở năng lực tư vấn và khả năng đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình quản lý, bảo toàn và gia tăng tài sản.