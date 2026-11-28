Sáng 28/11, tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ khai mạc và phát động Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương; bà Đặng Thị Khanh, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV); ca sĩ khách mời Đức Phúc cùng đại diện các ban, ngành, hiệp hội, hơn 200 đại biểu và đông đảo người tiêu dùng.

Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm năng lượng. Qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường.

Nghi thức nhấn nút cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đại diện liên quan

Thúc đẩy sự chuyển biến từ Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với kinh tế xanh, tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn, mà là con đường bắt buộc. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Theo ông Tạ Đình Thi, thời gian qua, hành lang pháp lý đã liên tục được hoàn thiện, cập nhật, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Điển hình là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy lập pháp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

"Theo đó, không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn tạo "sân chơi" công bằng, minh bạch để doanh nghiệp làm ăn chân chính, phát triển bền vững. Tuy nhiên, pháp luật chỉ là nền tảng. Điều làm nên sự thay đổi thực sự chính là nhận thức và hành động của mỗi chúng ta", ông Tạ Đình Thi cho biết.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội phát biểu tại chương trình

Đề cập đến chủ đề “Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững” mà Bộ Công Thương lựa chọn trong năm 2026, ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh thông điệp về sự chuyển biến đồng bộ.

“Người tiêu dùng cần thay đổi thói quen, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường; Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, minh bạch thông tin và gánh vác trách nhiệm xã hội; và Nhà nước kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi. Chỉ khi "bộ ba" này có sự cộng hưởng mạnh mẽ, chúng ta mới có một thị trường lành mạnh, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc tổ chức Ngày hội.

“Đây là minh chứng sinh động cho sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan truyền thông quốc gia. Sức mạnh của VOV sẽ đưa chính sách đến gần dân hơn, biến những văn bản khô khan thành những hành động thiết thực trong đời sống”, ông Tạ Đình Thi nói.

Ông Tạ Đình Thi đề nghị: “Bộ Công Thương, VOV cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách gắn với thực thi pháp luật; đồng thời kịp thời biểu dương các doanh nghiệp, cá nhân điển hình trong sản xuất và tiêu dùng xanh để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong xã hội”.

Phát huy sức mạnh truyền thông, lan tỏa hành động xanh

Phát biểu tại Ngày hội, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết: “Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và những thách thức về tài nguyên, năng lượng ngày càng hiện hữu, phát triển xanh và tăng trưởng bền vững không còn là lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân”.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, tiêu dùng bền vững đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hình phương thức sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

“Một sản phẩm xanh không chỉ được tạo nên từ công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, mà còn cần được lựa chọn, sử dụng và tiêu dùng một cách có trách nhiệm. Một thị trường bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh, mà còn cần những người tiêu dùng có nhận thức, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành với những giá trị tích cực”, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc và phát động Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026

Đề cập đến vai trò của các cơ quan báo chí, Phó Tổng Giám đốc VOV cho rằng: “Truyền thông không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, mà còn có vai trò định hướng nhận thức, hình thành niềm tin, thúc đẩy trách nhiệm và khuyến khích những hành động tích cực trong xã hội”.

VOV luôn xác định việc đồng hành cùng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, là một nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian qua, VOV đã tích cực phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Thông qua hệ thống các loại hình báo chí, từ phát thanh, báo điện tử đến các nền tảng truyền thông số, VOV không chỉ phản ánh những chủ trương, chính sách và hoạt động thực tiễn, mà chú trọng giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những sáng kiến đổi mới của doanh nghiệp và những hành động thiết thực của người tiêu dùng.

Ban Tổ chức trao quà tri ân các đơn vị đồng hành cùng Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 được tổ chức với mong muốn tạo dựng một không gian kết nối rộng mở, thiết thực và gần gũi giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng.

“Chúng tôi kỳ vọng Ngày hội không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, những giải pháp sản xuất và kinh doanh có trách nhiệm, mà còn là nơi các bên cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội hợp tác và cùng lan tỏa những giá trị tích cực”, ông Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định: “VOV cam kết tiếp tục đồng hành, đổi mới và phát huy vai trò của truyền thông trong việc kết nối thông tin, lan tỏa niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và thúc đẩy những hành động thiết thực vì một nền sản xuất và tiêu dùng bền vững”.

Đưa tiêu dùng xanh trở thành thói quen hằng ngày

Với thông điệp “Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững”, Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 hướng tới việc đưa tiêu dùng xanh từ nhận thức trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Trong hai ngày diễn ra từ 28-29/11, Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền, trải nghiệm, giao lưu văn hóa – nghệ thuật và kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Bên cạnh lễ phát động hưởng ứng tiêu dùng xanh năm 2026, chương trình còn có hoạt động đạp xe nhằm lan tỏa thông điệp về giao thông thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và xây dựng lối sống lành mạnh. Qua đó, khuyến khích mỗi người dân bắt đầu hành trình sống xanh từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt và lựa chọn hằng ngày.

Hoạt động đạp xe hưởng ứng Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026, lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là không gian triển lãm và trải nghiệm sản phẩm xanh với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và kinh doanh.

Tại đây, người dân có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các giải pháp công nghệ xanh và mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững.

Thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm và tương tác tại gian hàng, chương trình góp phần kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin và thực hiện trách nhiệm đối với môi trường.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho những hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng cộng đồng tiêu dùng văn minh, trách nhiệm và hướng tới một tương lai xanh.

Chương trình có sự đồng hành và đóng góp quý báu của các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, cùng các đơn vị đồng hành khác.