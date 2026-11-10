Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/11: Cơ hội tiềm năng với BSR và MWG

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của Tổng công ty Lọc Hóa dầu BSR với giá mục tiêu 30.200 đồng, tiềm năng tăng giá là +14,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BSR đạt doanh thu 164.217 tỷ đồng (+58% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 106,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông mẹ đạt 24.899 tỷ đồng, gấp 11,5 lần kế hoạch năm. Cho cả năm 2026, SHS dự phóng doanh thu đạt 227.120 tỷ đồng (+60% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đạt 32.819 tỷ đồng, tương ứng EPS đạt 6.554 đồng và ROE đạt 43,3%.

Rủi ro: Crack spread hạ nhanh hơn kỳ vọng nếu xung đột Trung Đông hạ nhiệt sớm; giá dầu biến động mạnh gây lỗ tồn kho. Chính sách bình ổn giá xăng dầu trong nước; chậm tiến độ và đội vốn dự án NCMR; rủi ro vận hành khi bảo dưỡng 2027.

Định giá: ROE bình quân 2027F-2029F của BSR đạt 14,6%, cao hơn bình quân ngành 12,3% (PLX, OIL). SHS áp P/B mục tiêu 1,66x (P/B ngành 1,35x điều chỉnh theo ROE) cho BVPS 2026F 18.202 đồng, tương ứng giá trị 30.200 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP ĐT Thế giới di động (MWG) với giá mục tiêu 125.700 đồng, upside +72,6%.

Giá mục tiêu tăng phản ánh quan điểm tích cực của VNDIRECT về 4 động lực chính: nhu cầu ICT/CE duy trì tích cực nhờ mùa tựu trường; dòng sản phẩm iPhone 18, hỗ trợ nhu cầu nâng cấp thiết bị trong nửa cuối 2026; BHX mở rộng hiệu quả, đặc biệt tại miền Bắc, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bền vững; và định giá hấp dẫn của MWG.

LNST Quý 2/26 tăng mạnh 102% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục mới 3.400 tỷ đồng, nhờ tiêu thụ tích cực các sản phẩm laptop, iPhone, TV và điều hòa.

LNST 6 tháng năm 2026 tăng mạnh 91% so với cùng kỳ lên 6.100 tỷ đồng, hoàn thành 61% dự phóng của chúng tôi và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm. VINDIRECT dự phóng LNST Quý 3/2026 đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, và LNST 2026 đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, vượt 24% kế hoạch đầu năm.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự phóng đạt lần lượt 204.233 tỷ đồng (+30,5% so với cùng kỳ) và 11.378 tỷ đồng (+60,8% so với cùng kỳ), vượt 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 16,4x và P/B đạt 4,7x. Trong 6 tháng năm 2026, công ty đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tỷ suất cổ tức dự phóng năm 2026 đạt 1,6%.

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