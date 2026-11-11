Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/11: Cơ hội tiềm năng với HPG và POW

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với giá mục tiêu 30.400 đồng, upside +45,5% (+47,9% tổng suất sinh lời).

Lũy kế 9 tháng năm 2026, HPG đạt doanh thu 170.274 tỷ đồng (+55% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) 23.582 tỷ đồng (+103% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 81% kế hoạch doanh thu và 107% kế hoạch lợi nhuận năm.

ACBS nâng dự phóng LNST năm 2026F và 2027F lên 28.338 tỷ đồng (+83,4% so với cùng kỳ) và 33.847 tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ). Định giá P/E dự phóng 2026F và 2027F lần lượt đạt 6,3 lần và 5,4 lần; P/B dự phóng lần lượt là 1,1 lần và 0,9 lần. Dự kiến chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu cho năm 2026F và 2027F.

ACBS tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với HPG trong năm 2027 căn cứ vào dự phóng, nhu cầu thép tiếp tục ởmức cao do động lực từ đầu tư công. Nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động toàn bộ công suất giúp gia tăng hiệu suất và hỗ trợ biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại đối với HRC nhập khẩu.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW

Công ty Chứng khoán VikkiBankS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với giá mục tiêu 13.500-14.800 đồng, upside từ 8% đến 18.4%.

Theo Báo cáo tài chính Quý 3/2026, POW ghi nhận doanh thu 16.772 tỷ đồng (+113,52% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 2.073 tỷ đồng (+118,67% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu của POW đạt 49.406 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch năm, LNST đạt 6.899 tỷ đồng (+216,18% so với cùng kỳ năm trước) vượt 3,16 lần cùng kỳ. Dự phóng P/E Quý 3/2026 đạt 5,20 lần và P/B đạt 0,86 lần.

Triển vọng ngành điện Việt Nam tiếp tục duy trì tích cực khi nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng cùng hoạt động sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Theo EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2026 đạt 297,4 tỷ kWh (+9,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhiệt điện than chiếm 49,7%, điện khí chiếm 7,8% tổng sản lượng huy động.

Nhu cầu điện tăng cao cùng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm doanh nghiệp phát điện, đặc biệt là các nguồn điện có khả năng vận hành ổn định và đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/11: Cơ hội tiềm năng với BSR và MWG VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như BSR và MWG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Bên cạnh đó, việc triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các cơ chế hỗ trợ phát triển điện khí LNG được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho ngành, dù mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào cơ chế huy động và giá nhiên liệu đầu vào.

Đối với POW, lợi thế về quy mô công suất, danh mục nhà máy đa dạng và năng lực vận hành tạo nền tảng hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu điện gia tăng. Theo số liệu công bố của doanh nghiệp, sản lượng điện 9 tháng năm 2026 ước đạt 18,95 tỷ kWh (+41% so với cùng kỳ năm trước), trong đó Vũng Áng 1 đóng góp 5,71 tỷ kWh (+20% so với cùng kỳ năm trước), Nhơn Trạch 2 đạt 3,18 tỷ kWh (+48% so với cùng kỳ năm trước), trong khi Nhơn Trạch 3&4 đóng góp khoảng 3,76 tỷ kWh.

Đặc biệt, cụm Nhơn Trạch 3&4 với tổng công suất 1.624 MW, vận hành thương mại từ đầu năm 2026, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng trung và dài hạn khi gia tăng quy mô phát điện và đóng góp doanh thu. Việc ký kết hợp đồng mua LNG định hạn với khối lượng 20,7 triệu MMBTU/năm trong giai đoạn 2027–2031, cùng cơ chế sản lượng điện hợp đồng tối thiểu (Qc) 65% cho Nhơn Trạch 3&4, góp phần cải thiện khả năng chủ động nhiên liệu và ổn định sản lượng hợp đồng.

Rủi ro: Biến động giá LNG, than, khí nội địa và tỷ giá có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, biên lợi nhuận và hiệu quả khai thác,…

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