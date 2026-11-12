Một số cổ phiếu cần quan tâm 12/11: Cơ hội tiềm năng với VPB và HDB

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán Mirae Asset nâng khuyến nghị từ tăng tỷ trọng lên mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với giá mục tiêu 26.900 đồng, upside +20,8%. Việc chuyển thời điểm định giá bù đắp phần lớn mức hạ lợi nhuận trước thuế (LNTT) 2026F/27F 2,1%/9,6%, chủ yếu do NIM giảm khi chi phí huy động (CoF) tăng tại các kênh như giấy tờ có giá (GTCG) và tiền gửi. Giá mục tiêu được lấy bình quân giữa phương pháp thu nhập thặng dư (RI, 28.200 đồng/cổ phiếu) và P/B mục tiêu 1.33x, tương đồng TB 5 năm tại 1.35x (25.500 đồng/ cổ phiếu), cao hơn mức P/B trượt 1.18x.

Dự phóng tăng trưởng cho vay năm 2026F/2027F đạt 33,2%/25,8% so với cùng kỳ. NIM dự phóng 2026F/2027F được hạ xuống 5,17%/4,95% do chi phí huy động CoF tăng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026F dự phóng đạt 38.600 tỷ đồng (+26,2% so với cùng kỳ) và LNTT 2027F đạt 44.500 tỷ đồng (+15,1% so với cùng kỳ).

Định giá P/E dự phóng 2026F/2027F lần lượt là 9.0x và 8.0x, P/B dự phóng 2026F/2027F đạt 1.4x và 1.2x. Tỷ lệ nợ xấu NPL ước tính giảm về 3,03%/2,82% trong 2026F/2027F.

Rủi ro chính: CoF tăng do phụ thuộc vào các kênh bán buôn (CCTG, liên ngân hàng); nợ xấu tăng khi nợ nhóm 2 vẫn đang ghi nhận tăng; và rủi ro ROE bị pha loãng nếu tăng vốn: kế hoạch phát hành 5% cổ phiếu giả định ở mức P/B 2.0x/3.0x làm VCSH tăng khoảng 9%/14%, qua đó lợi nhuận sau thuế (LNST) 2027F cần cao hơn dự phóng khoảng 9%/14% (3.100/4.700 tỷ đồng; +24%/29% so với cùng kỳ.) để duy trì mức ROE quanh ngưỡng 16%.

Khuyến nghị nắm giữ - khả quan đối với cổ phiếu HDB

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) hạ khuyến nghị xuống nắm giữ - Khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) với giá mục tiêu 22.780 đồng, upside +3%; chủ yếu do yếu tố định giá. HDB hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026E là 1,5x (so với mức trung vị toàn ngành là 1,1x), và giá cổ phiếu đã gần đạt giá mục tiêu. YSVN cho rằng, HDB xứng đáng có mức định giá cao hơn các ngân hàng cùng ngành nhờ hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, YSVN nhận thấy định giá hiện tại đã ở mức hợp lý.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 14.200 tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành khoảng 60% kế hoạch năm và 67% dự phóng của Yuanta. Định giá P/E 2026E đạt 6,0x và P/B 2026E đạt 1,5x.

Chất lượng tài sản là trọng tâm cần theo dõi. Với tốc độ hình thành nợ xấu mới cao và tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức dưới 50%, YSVN dự báo chi phí dự phòng có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Chất xúc tác: Kế hoạch niêm yết HD SAISON (HDS) cùng đợt phát hành riêng lẻ nếu diễn ra sẽ hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu HDB trong ngắn hạn.

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