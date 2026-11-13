Một số cổ phiếu cần quan tâm 13/11: Cơ hội tiềm năng với QNS và VHM

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QNS

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) với giá mục tiêu 59.100 đồng, upside +21,1% tương đương với P/E mục tiêu đạt 9,8x dựa trên triển vọng giá đường tăng hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận mảng đường, tiêu thụ sữa tiếp tục tăng trưởng nhờ xu hướng tiêu dùng xanh và quá trình dịch chuyển sang các sản phẩm đóng gói công nghiệp.

Kết thúc 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của QNS đạt 9.125 tỷ đồng (+15,9% so với cùng kỳ). Trong đó, mảng đường ghi nhận doanh thu tăng 7,6% so với cùng kỳ do sản lượng đường tiêu thụ tăng 24%, bù đắp một phần tác động từ giá bán giảm. Mảng sữa ghi nhận doanh thu tăng 21,6% so với cùng kỳ dù sản lượng chỉ tăng khoảng 12% nhờ đóng góp của các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,5%, được hỗ trợ bởi sự cải thiện tích cực của mảng sữa nhờ QNS đã chốt giá nguyên liệu đậu nành ở mức thuận lợi và ra mắt các sản phẩm cao cấp mang lại giá trị gia tăng cao, bù đắp cho sự suy giảm của biên lợi nhuận gộp mảng đường. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.408 tỷ đồng (+6,8% so với cùng kỳ) với doanh thu tăng, doanh thu tài chính cải thiện nhưng tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu cao hơn cùng kỳ khoảng 315 bps.

Triển vọng doanh nghiệp được hỗ trợ nhờ mảng đường kỳ vọng phục hồi với giá đường dự báo tăng 20 - 25% trong năm 2027, bù đắp cho sản lượng dự kiến giảm nhẹ. Mảng sữa đậu nành duy trì đà tăng trưởng nhờ xu hướng tiêu dùng thực vật và gia tăng thị phần phân khúc cao cấp, giữ biên lợi nhuận gộp quanh 47 - 48%.

Năm 2026, dự phóng doanh thu thuần đạt 12.144 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.949 tỷ đồng. Sang năm 2027, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế dự phóng lần lượt đạt 13.264 tỷ đồng và 2.207 tỷ đồng.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHM

Công ty Chứng khoán Guotai Haitong duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes (VHM) với giá mục tiêu 71.000 đồng, upside +14,51%.

Kết thúc 9 tháng của năm 2026, VHM hoàn thành 125% kế hoạch lợi nhuận năm với LNST hợp nhất đạt 75.059 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 202.586 tỷ đồng.

Năm 2026E, Guotai Haitong dự phóng doanh thu thuần đạt 275.712 tỷ đồng (+80% so với cùng kỳ năm trước) và LNST công ty mẹ đạt 88.846 tỷ đồng (+112% so với cùng kỳ năm trước). Định giá P/E dự phóng cho năm 2026E đạt 7.7x và P/B là 1.73x.

Guotai Haitong duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VHM với giá mục tiêu 71.000 với các luận điểm đầu tư sau: Bán buôn tiếp tục dẫn dắt lợi nhuận, nhưng nhu cầu vốn phát triển quỹ đất hấp thụ phần lớn dòng tiền thu về; Doanh số và backlog tạo dư địa tăng trưởng trung hạn, sức cầu bán lẻ và khả năng tài trợ dự án quyết định tốc độ chuyển hóa doanh thu.

Rủi ro đầu tư: Sức cầu kênh bán lẻ suy yếu do mặt bằng lãi suất cao; Rủi ro tập trung doanh số vào các đại dự án; Áp lực tái tài trợ do đội chi phí vốn; Rủi ro pháp lý dự án.

► Nhận định chứng khoán 13/11: Dòng tiền phân hóa, nhà đầu tư tránh mua đuổi