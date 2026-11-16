Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/11: Cơ hội đầu tư tiềm năng với PVS và SBT

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PVS

Công ty Chứng khoán KIS duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS). Trong 3 quý của năm 2026, PVS ghi nhận doanh thu đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 10% n/n và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 491 tỷ đồng, tăng 29% n/n. Tăng trưởng LNTT trong 9 tháng năm 2026 chủ yếu được dẫn dắt bởi khoản thu nhập một lần và việc không trích lập dự phòng nợ xấu. Doanh thu mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) 3 quý năm 2026 tăng nhẹ 2% n/n đạt 6.700 tỷ đồng, trong khi các dịch vụ kỹ thuật khác tăng trưởng mạnh 27% n/n đạt 3.900 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, PVS ghi nhận doanh thu 27.900 tỷ đồng (+21% n/n), trong đó doanh thu M&C tăng 9% n/n và các dịch vụ khác tăng 47% n/n. LNTT báo cáo 9 tháng năm 2026 tăng 46% n/n, trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi và lợi nhuận các công ty liên doanh chỉ đóng góp +16đpt vào tăng trưởng LNTT. Thu nhập một lần và việc không trích dự phòng đóng góp +57đpt, trong khi các yếu tố bất lợi từ hoạt động tài chính làm giảm -27đpt tăng trưởng.

Trong 4Q26F, KIS duy trì quan điểm tích cực về triển vọng lợi nhuận của

PVS, được hỗ trợ bởi tiềm năng lợi nhuận đáng kể từ mảng M&C và khoản dự phòng bảo hành xây dựng còn lại của gói thầu Sao Vàng – Đại Nguyệt, với số dư ~684 tỷ đồng, dự kiến sẽ được hoàn nhập trong năm nay.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SBT

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra khuyến nghị mua lần đầu đối với cổ phiếu của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) với giá mục tiêu 26.500 đồng, tương ứng upside +17,3%.

Doanh thu FY2027 dự phóng đạt 28.602 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước) và PATMI đạt 922 tỷ đồng (+9,5% so với cùng kỳ năm trước). Mảng kinh doanh ngoài đường (đặc biệt là gạo và F&B) là động lực tăng trưởng chính, dự kiến tăng 47% so với cùng kỳ năm trước trong FY2027.

Định giá P/E dự phóng FY2027 ở mức 25,2x và P/B dự phóng là 1,7x. Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu FY2027E với tỷ lệ 100:6.

YSVN đưa ra khuyến nghị mua lần đầu đối với cổ phiếu SBT, với GMT là 26.500 đồng/cổ phiếu, tương đương TSSL kỳ vọng 12T là 17,3% (với giả định SBT không chi trả cổ tức tiền mặt). GMT của YSVN phản ánh P/E FY2027 dự phóng là 25,2x, tương đương với mức trung vị của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

► Nhận định chứng khoán 16-20/11: VN-Index tích lũy quanh vùng 1.750 điểm