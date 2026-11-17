Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) với giá mục tiêu 24.500 đồng, upside +11,9%.

KQKD Quý 3/2026: Lợi nhuận trước thuế lập kỷ lục quý thứ hai liên tiếp nhờ chi phí dự phòng giảm, dù thu nhập ngoài lãi suy yếu. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) Quý 3/2026 của VPB đạt 22.084 tỷ đồng (+9,7% so với cùng kỳ, -6,0% so với cùng kỳ quý trước). Thu nhập lãi thuần tăng trưởng tích cực đạt 18.158 tỷ đồng (+20,6% so với cùng kỳ), tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi đạt 3.925 tỷ đồng (-22,7% so với cùng kỳ).

Thu nhập ngoài lãi giảm do kinh doanh ngoại hối lỗ 729 tỷ đồng và chứng khoán kinh doanh lỗ 363 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.287 tỷ đồng), trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ vẫn tăng 29,1% so với cùng kỳ lên 3.089 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 8,6% so với cùng kỳ và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 4,6% so với cùng kỳ còn 6.245 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 11.031 tỷ đồng (+20,3% so với cùng kỳ), mức cao nhất theo quý từ trước đến nay; LNST cổ đông công ty mẹ đạt 8.644 tỷ đồng (+18,8% so với cùng kỳ).

ABS Research dự phóng lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ năm 2026F đạt khoảng 30.814 tỷ đồng (+28,4% so với cùng kỳ). EPS và BVPS 2026F lần lượt đạt 3.436 đồng/cổ phiếu và 19.455 đồng/ cổ phiếu với ROE đạt 16,4%.

Trong 9 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 29.912 tỷ đồng, hoàn thành 72,4% kế hoạch năm. Về kế hoạch vốn, VPB đã hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04% trong Quý 4/2026 và dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DHC

Theo Báo cáo tài chính Quý 3/2026, CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.093 tỷ đồng (+17,3% so với cùng kỳ năm trước), LNST đạt 149 tỷ đồng (+49,7% so với cùng kỳ năm trước).

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 3.107 tỷ đồng (+17,7% so với cùng kỳ năm trước), LNST đạt 464 tỷ đồng (+79,7% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực nhờ giá bán giấy bao bì cải thiện. Dự án Nhà máy Giấy Giao Long 3 với công suất 390.000 tấn/năm dự kiến vận hành thương mại từ tháng 10/2027 sẽ là động lực tăng trưởng trung và dài hạn.

Về PTKT, giá cổ phiếu bứt phá cùng thanh khoản cải thiện, được nâng đỡ bởi ngưỡng Fibonacci Retracement 100% (35.000-36.500).

Triển vọng ngành giấy bao bì Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và nhu cầu đóng gói hàng hóa. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), sản lượng giấy bao bì sản xuất trong tháng 10/2026 đạt 452.977 tấn (+1,1% MoM), trong khi tiêu thụ nội địa đạt 556.325 tấn (+3,8% MoM), phản ánh nhu cầu thị trường tiếp tục cải thiện. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển thương mại điện tử, mở rộng hoạt động sản xuất và chuyển dịch sang các giải pháp bao bì thân thiện với môi trường được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu giấy công nghiệp trong trung và dài hạn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/11: Cơ hội đầu tư tiềm năng với PVS và SBT VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 16/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu PVS và SBT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Đối với DHC, lợi thế về quy mô sản xuất, dây chuyền công nghệ và hệ thống sản xuất giấy – bao bì tích hợp tạo nền tảng duy trì hiệu quả hoạt động và mở rộng thị phần. Theo số liệu công bố, sản lượng tiêu thụ giấy trong Quý 3/2026 đạt khoảng 77,6 nghìn tấn (+4% so với cùng kỳ năm trước), với giá bán bình quân đạt 10.705 đồng/kg (+7% so với cùng kỳ năm trước), trong khi các nhà máy hiện hữu tiếp tục vận hành ở mức công suất tối đa. Đáng chú ý, dự án Nhà máy Giấy Giao Long 3 với công suất thiết kế 390.000 tấn/năm, tương đương mức gia tăng khoảng 128% so với công suất giấy hiện hữu, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chủ lực trong trung và dài hạn.

Theo kế hoạch cập nhật tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2026, dự án dự kiến vận hành thương mại từ tháng 10/2027, bổ sung hai dòng sản phẩm Testliner và Kraftliner với cơ cấu mục tiêu lần lượt 70% và 30%, qua đó mở rộng danh mục sản phẩm và khả năng phục vụ các phân khúc bao bì có giá trị gia tăng cao.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikiBankS) khuyến nghị mua trading với giá mục tiêu 38.500-41.000 đồng/cổ phiếu.

Rủi ro: Biến động giá giấy phế liệu OCC, tỷ giá và cước vận chuyển có thể thu hẹp biên lợi nhuận, áp lực cạnh tranh từ giấy nhập khẩu, rủi ro chậm tiến độ Giao Long 3,…

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