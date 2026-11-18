Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) với giá mục tiêu 23.700 đồng, upside +10,0%.

KQKD Quý 3/2026 của TCB: Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt mức cao nhất theo quý nhờ thu nhập dịch vụ tăng mạnh và chi phí dự phòng giảm. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TCB đạt 16.588 tỷ đồng (+16,5% so với cùng kỳ), trong đó thu nhập lãi thuần đạt 11.700 tỷ đồng (+17,9% so với cùng kỳ) và thu nhập ngoài lãi đạt 4.888 tỷ đồng (+13,2% so với cùng kỳ).

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.615 tỷ đồng (+59,5% so với cùng kỳ), bù đắp cho mức sụt giảm của lãi từ chứng khoán đầu tư (-45,8% so với cùng kỳ) và kinh doanh ngoại hối (-36,1% so với cùng kỳ). Chi phí hoạt động tăng 17,9% so với cùng kỳ, tương đương tốc độ tăng của thu nhập, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 38,8% so với cùng kỳ còn 917 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 10.375 tỷ đồng (+25,8% so với cùng kỳ), mức cao nhất theo quý từ trước đến nay; LNST cổ đông công ty mẹ đạt 7.943 tỷ đồng (+23,7% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 đạt 28.915 tỷ đồng (+23,7% so với cùng kỳ), hoàn thành 77,1% kế hoạch kịch bản 1.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/11: Cơ hội tiềm năng với VPB và DHC VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VPB và DHC đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

ABS Research dự phóng lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ năm 2026F đạt 29.056 tỷ đồng (+14,9% so với cùng kỳ), P/E và P/B 2026F dự phóng lần lượt là 6,57x và 1,18x. Ngân hàng đã chi cổ tức tiền mặt 7% và cổ tức cổ phiếu 50%, đồng thời có kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thu nhập lãi thuần tăng tích cực. Thu nhập lãi thuần ghi nhận 31.985 tỷ đồng (+16,9% so với cùng kỳ), chiếm 70,8% tổng thu nhập hoạt động. Tăng trưởng đến từ quy mô tài sản sinh lãi mở rộng, trong khi biên lãi ròng chịu áp lực do chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVS

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVS) với giá mục tiêu 33.400 đồng, upside +17,6%. Năm 2026F, PVS dự phóng doanh thu thuần đạt 38.368 tỷ đồng (+17.3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.164 tỷ đồng (+12.7% so với cùng kỳ năm trước).

Quý 3/2026, PVS đạt doanh thu 10.579 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước), LNST đạt 341 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận gộp tăng 64% so với cùng kỳ năm trước nhờ mảng M&C, nhưng LNST chỉ tăng nhẹ do doanh thu tài chính giảm 46% (lũy kế 9 tháng, lãi tỷ giá ròng chỉ còn 43 tỷ đồng so với 488 tỷ đồng cùng kỳ), lãi từ liên doanh FSO/FPSO giảm 54% do hai kho nổi bảo dưỡng lớn và thuế suất hiệu dụng tăng lên 31%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp đạt 27.852 tỷ đồng doanh thu và 1.344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt 84% và 136% kế hoạch năm. PVS đang xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các chuỗi dự án trọng điểm.

Động lực chính đến từ mảng M&C với lợi nhuận gộp Quý 3 gấp 27 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp toàn công ty tăng từ 6,4% lên 9,6% nhờ khối lượng nghiệm thu lớn tại Lô B, Lạc Đà Vàng và việc bàn giao hai dự án điện gió Baltica 2, Fengmiao.

Rủi ro: Rủi ro chính của PVS liên quan đến tiến độ đấu thầu của các dự án lớn do đây là dự án chính sẽ đảm bảo tiến độ doanh thu của PVS; Biến động giá dầu thô bám sát theo diễn biến địa chính trị Mỹ, Trung Quốc, OPEC+.

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