Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/9: Cơ hội tiềm năng với ELC và NT2

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu ELC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu của Công ty CP Công nghệ - Viễn thông ELCOM (ELC) với giá mục tiêu 20.200 đồng (điều chỉnh giảm từ mức 26.100 đồng do nâng WACC lên 11,7%), tương ứng mức upside +27%.

Dự báo năm 2026, doanh thu thuần của ELC đạt 1.819 tỷ đồng (+19,8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 146 tỷ đồng (+13,8% so với cùng kỳ năm trước). Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 16,5%, giảm nhẹ so với mức 17,8% của năm 2025 do giá linh kiện phần cứng đầu vào tăng. Thu nhập tài chính dự báo đạt 59 tỷ đồng (+53,6% so với cùng kỳ năm trước) nhờ mặt bằng tiền mặt cao. EPS dự phóng năm 2026 đạt 1.319 đồng/cổ phần và giá trị sổ sách (BVPS) đạt 13.356 đồng/cổ phần.

BVSC sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF - FCFE), BVSC ước tính giá mục tiêu đối với cổ phiếu ELC đạt 20.200 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +27% so với giá ngày 10/8. Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu ELC. Bên cạnh việc điều chỉnh giảm doanh thu thuần (DTT) và biên lợi nhuận gộp (LNG) dự báo co hẹp hơn, BVSC nâng WACC lên để phản ánh mặt bằng lãi suất neo cao và môi trường đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và VTP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Rủi ro: Áp lực giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng tiêu cực hơn đến biên LNG của doanh nghiệp; Giá nguyên vật liệu tiếp tục neo cao có thể khiến ELC chủ động dời tiến độ trên một số dự án; và Triển vọng của mảng An ninh – Quốc phòng và Chuyển đổi số không tốt như kỳ vọng trong trung và dài hạn.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 1% giá mục tiêu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) lên 29.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2026-30 cao hơn 7% (với các mức điều chỉnh lần lượt là +23%/+3%/+7%/+6%/-2%) và số dư tiền mặt ròng cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước, qua đó bù đắp cho việc VCSC nâng lãi suất phi rủi ro thêm 1 điểm % từ 6,0% lên 7,0%.

Dự báo tổng LNST báo cáo giai đoạn 2026-30 của chúng tôi cao hơn chủ yếu do tổng sản lượng bán cao hơn 2%, giá khí trung bình thấp hơn 1% và chi phí bảo dưỡng giai đoạn 2026-2027 thấp hơn 33-34% (theo Thông tư 99, quy định loại bỏ chính sách kế toán trích trước chi phí).

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2026 sẽ giảm nhẹ (-6% so với cùng kỳ năm trước), do khoản bồi thường lỗ tỷ giá nhận được thấp hơn, chênh lệch giá giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, chi phí SG&A tăng 37% so với cùng kỳ năm trước và thuế suất tăng gấp đôi lên 20%, một phần được bù đắp bởi mức tăng 39% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán, chi phí khấu hao giảm khoảng 390 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và chi phí bảo dưỡng giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2027 sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 1.100 tỷ đồng từ mức nền cao của năm 2026, được thúc đẩy bởi thu nhập tài chính tăng 24% so với cùng kỳ năm trước nhờ số dư tiền mặt gộp lớn hơn (4.400 tỷ đồng cuối quý 2/2026, tương đương 74% vốn hóa), sản lượng bán tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và chênh lệch giá tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi kỳ vọng giá CGM toàn ngành tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Định giá của NT2 hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 là 6,1 lần, thấp hơn 57% so với mức trung bình 5 năm của các nhà máy điện độc lập cùng ngành (14,3 lần). P/E trượt 12 tháng của NT2 đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Rủi ro: Chênh lệch giá thấp hơn kỳ vọng.

Yếu tố hỗ trợ: Mở rộng công suất với dự án Nhơn Trạch 5 hoặc lợi suất cổ tức cao hơn kỳ vọng.

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