Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) với giá mục tiêu 19.000 đồng, upside +22,1%.

ACBS điều chỉnh giảm 15% dự phóng doanh thu năm 2027 xuống 4.010 tỷ đồng và giảm 21% lợi nhuận sau thuế (LNST) sau cổ đông thiểu số (CĐTS) xuống 1.429 tỷ đồng do lùi thời gian bàn giao dự án Bình Trưng mở rộng sang năm 2028.

Năm 2026, doanh thu dự phóng đạt 776 tỷ đồng và LNST sau CĐTS đạt 1.540 tỷ đồng (+46% EPS). P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt là 13,2 lần và 14,3 lần; P/B dự phóng là 1,0 lần và 0,9 lần. 9 tháng năm 2026, LNST sau CĐTS đạt 1.209 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch năm. KDH đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HHV

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) với giá mục tiêu 11.300 đồng, upside 15,9%.

Trong Quý 3/2026, HHV ghi nhận doanh thu thuần 1.114 tỷ đồng (+22,0% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 213 tỷ đồng (+39,6% so với cùng kỳ năm trước) nhờ doanh thu xây lắp tăng 24%, doanh thu BOT tăng 5% và chi phí lãi vay chỉ tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, HHV đạt doanh thu thuần 2.992 tỷ đồng (+15,3% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 602 tỷ đồng (+26,3% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng năm 2026 đạt 808 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Cùng với việc bổ sung vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành cổ phiếu, tình hình tài chính của HHV có sự cải thiện khi dư nợ vay giảm 753 tỷ đồng (-4,1%) so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu từ 1,52 xuống 1,34 lần.

Với KQKD 9 tháng năm 2026 tích cực, kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2026 sẽ duy trì tăng trưởng nhờ nguồn thu ổn định từ các dự án BOT và khối lượng công việc xây lắp tương đối lớn trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công các tháng cuối năm, mảng xây lắp, vốn đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng 9 tháng năm 2026 với biên lợi nhuận gộp cải thiện, tiếp tục được hưởng lợi cùng nguồn thu BOT ổn định. Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 11.300 đồng/cp, upside 15,9%. Định giá P/E ở mức 8,2x và P/B ở mức 0,4x.

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