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Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/11: Cơ hội tiềm năng với VPB và PVS

Thứ Hai, 05:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VPB và PVS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB – sàn HOSE) với giá mục tiêu 28.888 đồng, upside +23%.

Luận điểm đầu tư dựa trên tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đạt 28% trong 9 tháng của năm 2026 và hệ sinh thái tài chính toàn diện. Trong Quý 3/2026, VPB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 8.644 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước), qua đó lũy kế 9 tháng hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

mot so co phieu can quan tam 2 11 co hoi tiem nang voi vpb va pvs hinh anh 1

Dự phóng cả năm 2026, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 33.680 tỷ đồng (+40,4% so với cùng kỳ năm trước). Định giá cổ phiếu được kết hợp từ phương pháp thu nhập thặng dư và P/B.

Rủi ro đầu tư: Áp lực thanh khoản tăng cao. Tỷ lệ LDR thuần cho vay/tiền gửi khách hàng vẫn rất cao lên đến 121% cho thấy ngân hàng đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường 2, khiến chi phí vốn tăng lên làm NIM tiếp tục bị thu hẹp. Bên cạnh đó, thanh khoản bất động sản giảm. Theo báo cáo của CBRE, thanh khoản bất động sản đang có dấu hiệu chậm lại do giá cao, nguồn cung tập trung phân khúc cao cấp khiến người mua thực khó tiếp cận. Điều này dẫn đến việc ngân hàng có tỷ trọng cho vay BĐS cao như VPB có thể sẽ khó tăng trưởng được tín dụng mạnh.

Dựa trên phương pháp định giá so sánh P/B, thu nhập thặng dư, kết hợp cùng các dự báo về hoạt động kinh doanh năm 2026 và triển vọng tăng trưởng những năm tới của ngân hàng, NHSV xác định giá mục tiêu trong 12 tháng tới đối với cổ phiếu VPB ở mức 28.888 ddồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 22% so với mức giá đóng cửa ngày 30/10 (22.850 đồng/cổ phiếu).

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS

Công ty chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) với giá mục tiêu 41.100 đồng, upside +28,6%.

ACBS giữ nguyên dự phóng KQKD 2026 với doanh thu ước đạt 40.030 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt  2.197 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước).

mot so co phieu can quan tam 2 11 co hoi tiem nang voi vpb va pvs hinh anh 2

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 27.800 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 84% kế hoạch năm), LNST đạt 1.300 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 131% kế hoạch năm).

Định giá P/E dự phóng 2026 là 8,2 lần, P/B dự phóng là 1,0 lần và suất sinh lợi cổ tức dự phóng 2026 là 0,6%.

Triển vọng tích cực trong cuối năm 2026 & 2027: Mảng xây lắp tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, trong đó Gói EPIC-1 tại mỏ Maydan Mahzam triển khai từ Quý 4/2026 đến cuối năm 2031; Tổng hoàn nhập dự phòng năm 2026 có thể vượt 600 tỷ đồng hỗ trợ cho lợi nhuận Quý 4/2026; Luật Dầu khí sửa đổi kỳ vọng thúc đẩy tiến độ các dự án thượng nguồn trong năm 2027.

Nhận định chứng khoán 2-6/11: VN-Index giằng co trong vùng 1.720-1.770 điểm

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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