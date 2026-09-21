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Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT

Thứ Hai, 05:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như DRC và PVT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu DRC

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nâng khuyến nghị lên tích lũy mã cổ phiếu của Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) với giá mục tiêu 11.300 đồng, upside +13%.

Kết quả 6 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.410 tỷ đồng (-9,2% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 58 tỷ đồng, hoàn thành 144% kế hoạch công ty. Năm 2026F, VDSC dự phóng doanh thu thuần đạt 4.933 tỷ đồng (-1,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 103 tỷ đồng (-23,0% so với cùng kỳ do trích lập dự phòng). Định giá P/E 2026F ở mức 16,3x và P/B 2026F ở mức 0,9x. Cổ tức tiền mặt 12 tháng tới dự kiến bằng 0 đồng.

mot so co phieu can quan tam 21 9 co hoi tiem nang voi drc va pvt hinh anh 1

DRC dần quay lại trọng tâm trong nước (đón sóng đầu tư công và siết chặt hàng lậu) thay vì đẩy mạnh xuất khẩu lốp TBR sang các thị trường như Mỹ, Brazil, Trung Đông khi cuộc chiến “thuế quan” cùng “địa chính trị” dâng cao trong 2026.

Trong kịch bản cơ sở, VDSC kỳ vọng lợi nhuận của DRC sẽ tạo đáy trong năm 2026 và phục hồi tư năm 2027 khi rủi ro vĩ mô toàn cầu hạ nhiệt. So với báo cáo gần nhất, dự phóng KQKD giai đoạn 2026/27F của VDSC về doanh thu/lợi nhuận gần như không đổi, ngoại trừ điều chỉnh giảm 17% cho LNST của năm 2026 do phản ánh khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi (~100 tỷ đồng cho tổng năm 2026).

Kết hợp với điều chỉnh số ngày phải trả mục tiêu của DRC về 50 ngày (từ mức dự phóng cũ 87 ngày) trong định giá chiết khấu dòng tiền 5 năm, VDSC điều chỉnh nhẹ 5% giá mục tiêu một năm tới cho DRC về 11.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt là 16,3x và 9,6x. Qua đó, VDSC nâng khuyến nghị lên tích lũy đối với DRC sau khi giá cổ phiếu điều chỉnh 12% trong tháng qua.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVT

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), lũy kế 6 tháng năm 2026, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT) đạt 9.754 tỷ đồng doanh thu (+37,3% so với cùng kỳ) và 898 tỷ lợi nhuận ròng (+76,1% so với cùng kỳ). Bên cạnh mảng vận tải cốt lõi tăng trưởng chất lượng, việc quản trị chi phí tài chính hiệu quả cùng khoản thu nhập khác 83 tỷ đồng đã giúp LNTT 6 tháng đạt 1.366 tỷ đồng - tiệm cận mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2026 chỉ sau hai quý. MBS dự phóng lợi nhuận ròng Quý 3/2026 PVT đạt 363 tỷ đồng, +38% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực được hỗ trợ bởi đội tàu mở rộng, hiệu suất khai thác được cải thiện và đóng góp ngày càng lớn từ các tàu mới (2 tàu LPG mua mới 2026), trong khi nhu cầu vận tải dầu khí quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng thuận lợi.

mot so co phieu can quan tam 21 9 co hoi tiem nang voi drc va pvt hinh anh 2

 Điều chỉnh lợi nhuận nhờ mảng vận tải mở rộng trong bối cảnh tái định tuyến vận tải. Với diễn biến căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, giá cước tàu liên tục lập đỉnh, tính tới 9/2026, cước các loại tàu đều đã tăng 2 chữ số so với đầu năm, trong đó 2 tàu cỡ lớn là VLCC và Suezmax tăng lần lượt 67% và 83%. Dù không sở hữu 2 loại tàu cỡ lớn này nhưng PVT vẫn được hưởng lợi từ xu hướng chung. MBS dự phóng lợi nhuận ròng 2026-2027 đạt lần lượt 1.512 tỷ đồng (+38,2% so với cùng kỳ) và 1.544 tỷ đồng (+2,1% so với cùng kỳ), điều chỉnh tăng 23,9%/26% so với báo cáo PVT tháng 11/2025 của MBS dựa trên cơ sở giá cước vận tải đã thiết lập mức nền cao mới, đồng thời số lượng tàu tiếp nhận 2025 và nửa đầu 2026 cao hơn lần lượt 2 tàu và 1 tàu so với dự phóng trước đây.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 30.300 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu tăng 37,7% so với báo cáo PVT 11/2025 do dời định giá đến cuối năm 2026; điều chỉnh giá cước kỳ vọng theo tình hình vĩ mô và bối cảnh kinh doanh hiện tại và điều chỉnh số lượng tàu sở hữu năm 2026 tăng từ 66 lên 69 tàu.

PVS hiện có mức EV/EBITDA là 4.1x, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 5 năm là 5.0x. Dựa trên định giá và triển vọng kinh doanh của PVT, MBS cho rằng, đây là giai đoạn phù hợp để đầu tư vào cổ phiếu PVT.

Nhận định chứng khoán 21-25/9: VN-Index rung lắc, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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