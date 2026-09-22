Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank – mã cổ phiếu CTG – sàn HSX) với giá mục tiêu 45.000 đồng, tương ứng P/B 2026F/27F ở mức 1,64x/1,34x, upside +46%.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 25.868 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 48% dự phóng cả năm 2026. Dự phóng năm 2026F, VDSC giữ nguyên LNTT ở mức gần 54.000 tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước), trong đó thu nhập lãi thuần đạt 80.630 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước). CTG đang giao dịch ở mức P/B 2026F là 1,31x và P/E 2026F là 7,08x. Về cổ tức, ngân hàng đã hoàn tất chi trả cổ tức tiền mặt 450 đồng/cổ phiếu trong tháng 7/2026.

Luận điểm đầu tư của VDSC dựa trên sự lệch pha giữa hiệu quả sinh lời và mặt bằng định giá. Mặc dù ROE (TTM) của CTG đã tăng liên tục lên 22,4% tại 2Q26, mức cao nhất trong chu kỳ và thuộc nhóm dẫn đầu ngành, cổ phiếu hiện giao dịch ở P/B chỉ khoảng 1,2x - điều chỉnh về vùng dưới mức bình quân 5 năm và tiệm cận biên độ -1 độ lệch chuẩn. Mức định giá hiện tại cũng nằm gần vùng đáy của biên độ ba năm (1,0x–1,8x).

VDSC cho rằng, mức chiết khấu này phản ánh lo ngại của thị trường về yếu tố chất lượng tài sản suy giảm trong 2 quý của năm 2026. Đây là những lo ngại có cơ sở khi nhìn vào diễn biến nợ xấu trong nửa đầu năm, song theo VDSC, phần lớn xuất phát từ sự chủ động cơ cấu lại các khoản nợ cần chú ý. Điều này có thể giúp tăng khả năng kiểm soát chất lượng bảng cân đối cho giai đoạn sau, nhưng cũng là một rủi ro cần theo dõi nếu chất lượng của các khoản nợ này không quay về nhóm nợ cũ trước cơ cấu.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như DRC và PVT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Điểm hỗ trợ cho định giá trong nửa cuối năm 2026 là mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng đã tạo đỉnh, cùng diễn biến huy động tích cực hơn so với tín dụng tới tháng 7 và sự hỗ trợ từ nguồn tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Yếu tố này giúp CTG giữ được hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời mà không cần đẩy tiếp lợi suất tài sản, trong bối cảnh Chính phủ và NHNN định hướng hạ lãi suất cho vay.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHR

Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Cao su Phước Hoà (PHR) với giá mục tiêu 37.700 đồng, upside +20,1% so với giá đóng cửa 31.400 đồng ngày 15/9.

Trong năm 2026, MAS dự phóng doanh thu thuần đạt 1.873 tỷ đồng (+4,3% so với cùng kỳ năm trước) và lãi ròng đạt 1.759 tỷ đồng (tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ). EPS dự phóng năm 2026 đạt 7.213 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward ở mức 4,4 lần và P/B ở mức 1,6 lần. Tỷ suất cổ tức/thị giá dự phóng ở mức 4,4%.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 875 tỷ đồng (+28,8% so với cùng kỳ năm trước) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 643 tỷ đồng (+244,9% so với cùng kỳ năm trước), nhờ thu nhập đền bù đất KCN VSIP III và Bắc Tân Uyên 1 ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng trong năm 2026.

Mirae Asset dự phóng năm 2026 đạt 7.213 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward ở mức 4,4 lần. Mirae Asset đánh giá tích cực đối với PHR, dựa trên: Doanh thu mủ cao su duy trì ổn định nhờ cấu trúc vườn cây trong độ tuổi khai thác, kết hợp với sản lượng từ nông trường Kampong Thom tại Campuchia (7.662 ha) đóng vai trò như một vùng đệm chiến lược; Sức khoẻ tài chính lành mạnh (D/E < 1 và các chỉ số thanh toán duy trì ở mức cao trong năm 5 gần nhất).

► Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index giằng co trước ngưỡng hỗ trợ 1.790 điểm