Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/10: Cơ hội tiềm năng với THG và PLX

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu THG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – sàn HSX) với giá mục tiêu 42.900 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng +67% so với giá thị trường 27.500 đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, doanh thu đạt 1.003 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 60 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 39% và 37% kế hoạch năm. Dự phóng cả năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.458 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ), LNST đạt 176 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ), EPS dự phóng đạt 4.198 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng 6,7x và P/B 1,2x. Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 12 tháng tới dự kiến đạt 3.000 đồng/cổ phiếu (tỷ suất cổ tức khoảng 11%).

VDSC điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho mảng bê tông xuống 8 lần (tương đương mức trung bình 5 năm) và chuyển thời điểm định giá sang 12 tháng tới. Sử dụng phương pháp SOTP, giá mục tiêu 12 tháng tới của THG là 42.900 đồng/cổ phiếu. Cùng với cổ tức tiền mặt dự phóng 3.000 đồng/cổ phiếu (tỷ suất khoảng 11%), tổng hiệu suất sinh lời kỳ vọng đạt 67%.

Giá cổ phiếu đã chiết khấu khoảng 28% từ tháng 6/2026 và đang giao dịch tại P/E trailing 7,3 lần. VDSC cho rằng, định giá có thể được cải thiện nhờ điểm rơi nhu cầu bê tông cho các dự án hạ tầng giai đoạn 2026-2027, khó khăn về nguồn cung cát, đá dần được tháo gỡ và đóng góp từ KCN Gia Thuận trong nửa cuối năm 2026. Ngoài ra, THG cũng là lựa chọn phù hợp cho các chiến lược đầu tư giá trị nhờ mức cổ tức tiền mặt được duy trì ổn định trong nhiều năm qua.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PLX

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 5,1% giá mục tiêu đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) lên 43.200 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu cao hơn phản ánh mức tăng 5% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2026-2029 (lần lượt +8%/+3%/+6%/+5% cho các năm 2026/2027/2028/2029), tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu sang giữa năm 2027, và tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ. Các yếu tố này bù đắp cho mức tăng 1 điểm % trong giả định lãi suất phi rủi ro, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng sau khi bán cổ phiếu quỹ và số dư tiền mặt thấp hơn.

Dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn phản ánh mức tăng 2,9% trong lợi nhuận gộp bình quân trên mỗi lít (lợi nhuận gộp/lít), được hỗ trợ bởi tác động tích cực từ việc triển khai xăng E10 từ tháng 6/2026 và cơ chế điều chỉnh giá thuận lợi hơn đôi chút, cùng với sản lượng bán hàng cao hơn 5%. Các yếu tố này bù đắp cho thu nhập tài chính thấp hơn và chi phí tài chính cao hơn do dự báo giá dầu của VCSC cao hơn.

VCSC dự báo LNST cốt lõi năm 2026 tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, nhờ mức tăng mạnh 15% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng tiêu thụ, thị phần gia tăng và việc Chính phủ điều chỉnh giá bán kịp thời.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2027 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, nhờ LN gộp/lít tăng 7% khi nghị định mới chính thức có hiệu lực và lợi ích trọn năm từ việc triển khai xăng E10, mặc dù sản lượng dự kiến đi ngang.

VCSC dự phóng tốc độtăng trưởng kép (CAGR) EPS báo cáo đạt 27% trong giai đoạn 2026-28, được thúc đẩy bởi CAGR sản lượng đạt 1,0% (từ mức nền cao của năm 2026) và sự phục hồi của biên lợi nhuận từ HĐKD lên 1,6% vào năm 2028 (so với mức trung bình 3,2% trong giai đoạn 2015-2019) sau khi cơ chế định giá mới được áp dụng và giá dầu dự kiến biến động ở mức vừa phải.

PLX có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2027 là 10,4 lần, thấp hơn 48% so với mức P/E trung vị 5 năm của công ty (19,9 lần).

Rủi ro: Giá dầu biến động bất lợi; áp lực cạnh tranh từ Vin Oil&Gas Global.

► Nhận định chứng khoán 23/10: VN-Index có thể rung lắc khi tiến sát vùng kháng cự