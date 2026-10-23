English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/10: Cơ hội tiềm năng với THG và PLX

Thứ Sáu, 05:00, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như THG và PLX đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu THG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – sàn HSX) với giá mục tiêu 42.900 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng +67% so với giá thị trường 27.500 đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, doanh thu đạt 1.003 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 60 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 39% và 37% kế hoạch năm. Dự phóng cả năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.458 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ), LNST đạt 176 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ), EPS dự phóng đạt 4.198 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng 6,7x và P/B 1,2x. Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 12 tháng tới dự kiến đạt 3.000 đồng/cổ phiếu (tỷ suất cổ tức khoảng 11%).

mot so co phieu can quan tam 23 10 co hoi tiem nang voi thg va plx hinh anh 1

VDSC điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho mảng bê tông xuống 8 lần (tương đương mức trung bình 5 năm) và chuyển thời điểm định giá sang 12 tháng tới. Sử dụng phương pháp SOTP, giá mục tiêu 12 tháng tới của THG là 42.900 đồng/cổ phiếu. Cùng với cổ tức tiền mặt dự phóng 3.000 đồng/cổ phiếu (tỷ suất khoảng 11%), tổng hiệu suất sinh lời kỳ vọng đạt 67%.

Giá cổ phiếu đã chiết khấu khoảng 28% từ tháng 6/2026 và đang giao dịch tại P/E trailing 7,3 lần. VDSC cho rằng, định giá có thể được cải thiện nhờ điểm rơi nhu cầu bê tông cho các dự án hạ tầng giai đoạn 2026-2027, khó khăn về nguồn cung cát, đá dần được tháo gỡ và đóng góp từ KCN Gia Thuận trong nửa cuối năm 2026. Ngoài ra, THG cũng là lựa chọn phù hợp cho các chiến lược đầu tư giá trị nhờ mức cổ tức tiền mặt được duy trì ổn định trong nhiều năm qua.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PLX

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 5,1% giá mục tiêu đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) lên 43.200 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu cao hơn phản ánh mức tăng 5% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2026-2029 (lần lượt +8%/+3%/+6%/+5% cho các năm 2026/2027/2028/2029), tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu sang giữa năm 2027, và tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ. Các yếu tố này bù đắp cho mức tăng 1 điểm % trong giả định lãi suất phi rủi ro, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng sau khi bán cổ phiếu quỹ và số dư tiền mặt thấp hơn.

Dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn phản ánh mức tăng 2,9% trong lợi nhuận gộp bình quân trên mỗi lít (lợi nhuận gộp/lít), được hỗ trợ bởi tác động tích cực từ việc triển khai xăng E10 từ tháng 6/2026 và cơ chế điều chỉnh giá thuận lợi hơn đôi chút, cùng với sản lượng bán hàng cao hơn 5%. Các yếu tố này bù đắp cho thu nhập tài chính thấp hơn và chi phí tài chính cao hơn do dự báo giá dầu của VCSC cao hơn.

mot so co phieu can quan tam 23 10 co hoi tiem nang voi thg va plx hinh anh 2

VCSC dự báo LNST cốt lõi năm 2026 tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, nhờ mức tăng mạnh 15% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng tiêu thụ, thị phần gia tăng và việc Chính phủ điều chỉnh giá bán kịp thời.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2027 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, nhờ LN gộp/lít tăng 7% khi nghị định mới chính thức có hiệu lực và lợi ích trọn năm từ việc triển khai xăng E10, mặc dù sản lượng dự kiến đi ngang.

VCSC dự phóng tốc độtăng trưởng kép (CAGR) EPS báo cáo đạt 27% trong giai đoạn 2026-28, được thúc đẩy bởi CAGR sản lượng đạt 1,0% (từ mức nền cao của năm 2026) và sự phục hồi của biên lợi nhuận từ HĐKD lên 1,6% vào năm 2028 (so với mức trung bình 3,2% trong giai đoạn 2015-2019) sau khi cơ chế định giá mới được áp dụng và giá dầu dự kiến biến động ở mức vừa phải.

PLX có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2027 là 10,4 lần, thấp hơn 48% so với mức P/E trung vị 5 năm của công ty (19,9 lần).

Rủi ro: Giá dầu biến động bất lợi; áp lực cạnh tranh từ Vin Oil&Gas Global.

Nhận định chứng khoán 23/10: VN-Index có thể rung lắc khi tiến sát vùng kháng cự

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nâng hạng chứng khoán: Làm sao để dòng vốn ngoại không chỉ đến rồi đi?
Nâng hạng chứng khoán: Làm sao để dòng vốn ngoại không chỉ đến rồi đi?

VOV.VN - Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, để đón dòng vốn tỷ USD, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường, nâng cao minh bạch thông tin và cải thiện chất lượng tín nhiệm quốc gia.

Nâng hạng chứng khoán: Làm sao để dòng vốn ngoại không chỉ đến rồi đi?

Nâng hạng chứng khoán: Làm sao để dòng vốn ngoại không chỉ đến rồi đi?

VOV.VN - Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, để đón dòng vốn tỷ USD, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường, nâng cao minh bạch thông tin và cải thiện chất lượng tín nhiệm quốc gia.

Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng
Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng

VOV.VN - VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 21/10, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng. Đà bứt phá chủ yếu nhờ bộ đôi VIC và VHM, trong bối cảnh thanh khoản thị trường tăng vọt.

Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng

Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng

VOV.VN - VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 21/10, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng. Đà bứt phá chủ yếu nhờ bộ đôi VIC và VHM, trong bối cảnh thanh khoản thị trường tăng vọt.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/10: Cơ hội tiềm năng với ANV và DPM
Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/10: Cơ hội tiềm năng với ANV và DPM

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ANV và DPM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/10: Cơ hội tiềm năng với ANV và DPM

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/10: Cơ hội tiềm năng với ANV và DPM

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ANV và DPM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng vì loạt vi phạm chứng khoán
Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng vì loạt vi phạm chứng khoán

VOV.VN - Công ty cổ phần Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có công bố sai lệch số liệu lợi nhuận và chậm công bố thông tin.

Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng vì loạt vi phạm chứng khoán

Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng vì loạt vi phạm chứng khoán

VOV.VN - Công ty cổ phần Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có công bố sai lệch số liệu lợi nhuận và chậm công bố thông tin.

Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 162,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 162,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

VOV.VN - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (mã STS - sàn UPCoM) bị phạt 162,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và chậm báo cáo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 162,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 162,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

VOV.VN - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (mã STS - sàn UPCoM) bị phạt 162,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và chậm báo cáo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá