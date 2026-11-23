Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCG

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) với giá mục tiêu 21.300 đồng, upside 43,0%.

ACBS dự phóng doanh thu năm 2027 của VCG đạt 17.875 tỷ đồng (+8,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.256 tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ). Mảng xây lắp tiếp tục là động lực tăng trưởng khi giải ngân đầu tư công tăng tốc.

Tính đến cuối Quý 3/2026, backlog đạt hơn 15.000 tỷ đồng,tương đương hơn 1,3 lần doanh thu xây lắp năm 2025, tạo nền tảng nguồn việc cho các năm tới. VCG là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong mảng xây dựng hạ tầng, sở hữu lợi thế trong đấu thầu các dự án đầu tư công và có khả năng tiếp cận quỹ đất để phát triển BĐS. Trong trung hạn, VCG chuẩn bị nguồn lực để tiếp cận cơ hội từ các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và điện hạt nhân Ninh Thuận. Bên cạnh đó, KCN Đông Anh, CCN Sơn Đông và khu đất Giầy Thượng Đình có thể bổ sung nguồn hàng BĐS,tùy thuộc tiến độ hoàn thiện pháp lý và phát triển dự án. Do đó, ACBS duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu cuối năm 2027 là 21.300 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 10.536 tỷ đồng và LNST đạt 878 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch LNST cả năm và 77% dự phóng. Định giá P/E dự phóng năm 2027 ở mức 7,9x và P/B dự phóng ở mức 0,7x. Kế hoạch cổ tức dự kiến ở mức 800 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu VEA

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu của Tổng CT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) với giá mục tiêu 28.000 đồng, upside +8,3%.

Vietcap dự báo doanh thu năm 2026 đạt 5.359 tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm trước) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 8.057 tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2026, P/E dự phóng đạt 5,2 lần, P/B dự phóng đạt 1,5 lần và ROE đạt 29,4%. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với DPS dự phóng cho 12 tháng tới là 5.676 đồng/cổ phiếu, tương ứng lợi suất cổ tức hấp dẫn 18,3%.

VEA đang giao dịch ở mức P/E trượt là 5,3 lần, so với mức trung vị P/E trượt 5 năm là 5,2 lần, trong khi giá mục tiêu của VCSC tương ứng với P/E dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 4,7 lần/4,6 lần. Lợi suất cổ tức duy trì ở mức hấp dẫn là 18,3%, dựa trên DPS dự phóng là 5.676 đồng/cổ phiếu (dự kiến chi trả trong năm 2027).

Yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Tiêu dùng mạnh hơn kỳ vọng và lộ trình triển khai LEZ tiếp tục bị trì hoãn hoặc nới lỏng/cạnh tranh gia tăng trong phân khúc xe máy và ôtô cùng lộ trình triển khai LEZ quyết liệt hơn.

► Nhận định chứng khoán 23-27/11: Cơ hội hồi phục xuất hiện sau nhịp giảm sâu