Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDB

Công ty Chứng khoán KAFI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – mã cổ phiếu HDB) với giá mục tiêu 32.000 đồng, upside +18%.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 202 của HDB ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 13.200 tỷ đồng (+31% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 44% kế hoạch năm 2026. Dự phóng năm 2026F, Thu nhập lãi thuần đạt 40.301 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước) và LNTT đạt 20.681 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước) trên cơ sở tăng trưởng tín dụng 31,7%. Định giá P/B mục tiêu được xác định ở mức 1,2x - 1,3x, trong khi ROE dự phóng duy trì ở mức cao 22-23%.

Dùng phương pháp Thu nhập thặng dư và P/B, KAFI duy trì giá mục tiêu của HDB tại 32.000 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng, nhờ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 2026, nền ROE cao và tiềm năng khai thác giá trị từ hệ sinh thái tài chính. Chất lượng tài sản là yếu tố cần theo dõi.

Rủi ro: Chất lượng tài sản kém hơn kỳ vọng, ảnh hưởng lợi nhuận; Tiến độ IPO công ty con chậm hơn kỳ vọng có thể hạn chế khả năng tái định giá.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB – sàn HOSE) với giá mục tiêu 25.200 đồng, upside +26%.

Trong 6 tháng năm 2026, LNTT đạt 20.200 tỷ đồng (+27,1% so với cùng kỳ), hoàn thành 49% dự báo cả năm.

Năm 2026F, SSI dự báo Tổng thu nhập hoạt động đạt 80.288 tỷ đồng và LNTT đạt 41.052 tỷ đồng (+19,8% so với cùng kỳ) trên nền tăng trưởng tín dụng 26,7%. Định giá cổ phiếu ở mức P/E dự phóng 2026F là 6,1x và P/B 2026F là 1,22x. Đáng chú ý, ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo quyền mua cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như CTG và PHR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

SSI chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2027 và giảm hệ số P/B mục tiêu xuống 1,4x, thấp hơn giả định trước nhằm phản ánh quan điểm thận trọng hơn về định giá ngành ngân hàng cũng như điều kiện hiện tại về tương quan giữa tín dụng và nguồn vốn/huy động của MBB.

KQKD quý 2 củng cố quan điểm tích cực của SSI về hoạt động cốt lõi của MBB. MBB tiếp tục là một trong những ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng toàn ngành, với tăng trưởng tín dụng mạnh giúp lợi nhuận phục hồi đáng kể khi biên lãi ròng cải thiện. Ở mức P/B dự phóng khoảng 1,2x, trong khi ROE dự phóng đạt 21-22%, SSI cho rằng, MBB sở hữu một trong những câu chuyện tăng trưởng nổi bật nhất ngành ngân hàng Việt Nam.

SSI tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với MBB, nhờ tốc độ tăng trưởng dẫn đầu ngành, lợi nhuận ổn định và mức định giá hấp dẫn. Tuy nhiên, trọng tâm câu chuyện đầu tư hiện không còn nằm ở việc MBB có thể tiếp tục tăng trưởng tín dụng hay không, mà là liệu ngân hàng có thể đảm bảo đủ nguồn huy động và vốn để duy trì tốc độ tăng trưởng đó trong khi vẫn kiểm soát tốt chất lượng tài sản hay không. SSI cho rằng, đây là sẽ yếu quyết đinh đối với tăng trưởng lợi nhuận cũng như tiềm năng tái định giá của MBB trong thời gian tới.

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