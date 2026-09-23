English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB

Thứ Tư, 05:00, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HDB và MBB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDB

Công ty Chứng khoán KAFI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – mã cổ phiếu HDB) với giá mục tiêu 32.000 đồng, upside +18%.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 202 của HDB ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 13.200 tỷ đồng (+31% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 44% kế hoạch năm 2026. Dự phóng năm 2026F, Thu nhập lãi thuần đạt 40.301 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước) và LNTT đạt 20.681 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước) trên cơ sở tăng trưởng tín dụng 31,7%. Định giá P/B mục tiêu được xác định ở mức 1,2x - 1,3x, trong khi ROE dự phóng duy trì ở mức cao 22-23%.

mot so co phieu can quan tam 23 9 co hoi tiem nang voi hdb va mbb hinh anh 1

Dùng phương pháp Thu nhập thặng dư và P/B, KAFI duy trì giá mục tiêu của HDB tại 32.000 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng, nhờ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 2026, nền ROE cao và tiềm năng khai thác giá trị từ hệ sinh thái tài chính. Chất lượng tài sản là yếu tố cần theo dõi.

Rủi ro: Chất lượng tài sản kém hơn kỳ vọng, ảnh hưởng lợi nhuận; Tiến độ IPO công ty con chậm hơn kỳ vọng có thể hạn chế khả năng tái định giá.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB – sàn HOSE) với giá mục tiêu 25.200 đồng, upside +26%.

Trong 6 tháng năm 2026, LNTT đạt 20.200 tỷ đồng (+27,1% so với cùng kỳ), hoàn thành 49% dự báo cả năm.

mot so co phieu can quan tam 23 9 co hoi tiem nang voi hdb va mbb hinh anh 2

Năm 2026F, SSI dự báo Tổng thu nhập hoạt động đạt 80.288 tỷ đồng và LNTT đạt 41.052 tỷ đồng (+19,8% so với cùng kỳ) trên nền tăng trưởng tín dụng 26,7%. Định giá cổ phiếu ở mức P/E dự phóng 2026F là 6,1x và P/B 2026F là 1,22x. Đáng chú ý, ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo quyền mua cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

SSI chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2027 và giảm hệ số P/B mục tiêu xuống 1,4x, thấp hơn giả định trước nhằm phản ánh quan điểm thận trọng hơn về định giá ngành ngân hàng cũng như điều kiện hiện tại về tương quan giữa tín dụng và nguồn vốn/huy động của MBB.

KQKD quý 2 củng cố quan điểm tích cực của SSI về hoạt động cốt lõi của MBB. MBB tiếp tục là một trong những ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng toàn ngành, với tăng trưởng tín dụng mạnh giúp lợi nhuận phục hồi đáng kể khi biên lãi ròng cải thiện. Ở mức P/B dự phóng khoảng 1,2x, trong khi ROE dự phóng đạt 21-22%, SSI cho rằng, MBB sở hữu một trong những câu chuyện tăng trưởng nổi bật nhất ngành ngân hàng Việt Nam.

SSI tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với MBB, nhờ tốc độ tăng trưởng dẫn đầu ngành, lợi nhuận ổn định và mức định giá hấp dẫn. Tuy nhiên, trọng tâm câu chuyện đầu tư hiện không còn nằm ở việc MBB có thể tiếp tục tăng trưởng tín dụng hay không, mà là liệu ngân hàng có thể đảm bảo đủ nguồn huy động và vốn để duy trì tốc độ tăng trưởng đó trong khi vẫn kiểm soát tốt chất lượng tài sản hay không. SSI cho rằng,  đây là sẽ yếu quyết đinh đối với tăng trưởng lợi nhuận cũng như tiềm năng tái định giá của MBB trong thời gian tới.

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index hồi phục nhưng động lực tăng chưa đủ mạnh

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/9: Cơ hội tiềm năng với ELC và NT2
Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/9: Cơ hội tiềm năng với ELC và NT2

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 18/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ELC và NT2 đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/9: Cơ hội tiềm năng với ELC và NT2

Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/9: Cơ hội tiềm năng với ELC và NT2

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 18/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ELC và NT2 đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP
Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và VTP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và VTP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW
Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 16/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như PVD và DGW đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW

Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 16/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như PVD và DGW đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá