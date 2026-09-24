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Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/9: Cơ hội tiềm năng với VNM và HPG

Thứ Năm, 05:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VNM và HPG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) với giá mục tiêu 88.888 đồng, upside +46%.

NHSV dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 67.000 tỷ đồng (+5,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 9.800 tỷ đồng (+4,4% so với cùng kỳ), nhờ sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng hai chữ số ở mảng xuất khẩu. Trong 6 tháng năm 2026, VNM đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận năm. Công ty sở hữu hơn 18.000 tỷ đồng tiền mặt ròng, duy trì tỷ suất chi trả cổ tức tiền mặt cao trên 4.500 đồng/cổ phiếu. Định giá được thực hiện theo phương pháp P/E và P/B.

mot so co phieu can quan tam 24 9 co hoi tiem nang voi vnm va hpg hinh anh 1

Dự phóng kết quả kinh doanh: Do ngành sữa Việt Nam đã bão hòa và khó tăng trưởng mạnh. NHSV dự báo kết quả kinh doanh của VNM trong những năm tới tăng trưởng dưới 10%/năm và lợi nhuận sau thuế (LNST) dự kiến năm 2026 đạt 9.800 tỷ đồng (+4,4% so với cùng kỳ), đóng góp bởi sự phục hồi của thị trường sữa nội địa tăng trưởng dương trở lại sau khi năm 2025 tăng trưởng âm và sự tăng trưởng mạnh hai chữ số từ thị trường xuất khẩu .Tuy vậy, tỷ trọng thị trường này khá thấp chỉ chiếm 20% doanh thu nên đóng góp ít vào tỷ trọng lợi nhuận của VNM.

Rủi ro đầu tư: Cạnh tranh gay gắt, thị phần của VNM ngày càng bị đe doạ khi các đối thủ trong ngành sữa ngày càng nhiều, đi kèm chất lượng và dịch vụ cũng được cải thiện tốt lên hàng năm. Đặc biệt trong nhóm đối thủ cạnh tranh là TH True Milk, đang phát triển với tốc độ rất nhanh về cả số lượng sản phẩm SKUs lẫn cửa hàng TH True Mart cạnh tranh mọi phân khúc với VNM, trong khi những hãng khác cũng cố gắng để giữ thị phần của mình. Sức mua tiêu dùng suy giảm khiến nhu cầu đối với các sản phẩm từ sữa đặc biệt là phân khúc trung và cao cấp suy giảm.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG

Công ty chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Thép Hòa Phát (HPG – sàn HSX) với giá mục tiêu 32.000 đồng, upside +46%.

MBS điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận ròng năm 2026/2027 lần lượt thêm 26%/15% lên mức 26.190 tỷ đồng (+70% so với cùng kỳ) và 28.197 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ), nhờ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 25%/12% và biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 17,2%/17,8%. Doanh thu dự phóng năm 2026 đạt 216.954 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ). Về định giá, HPG đang giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026 là 1,5x và P/E dự phóng là 9,7x. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền 7.675 tỷ đồng năm 2026.

mot so co phieu can quan tam 24 9 co hoi tiem nang voi vnm va hpg hinh anh 2

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu. Dù giảm mức định giá PB trong bối cảnh kì vọng về nhóm ngành bất động sản – xây dựng kém khả quan do thị trường ảm đạm, mức lợi nhuận cao hơn trong giai đoạn 2026 -30 giúp định giá theo FCFF khả quan hơn. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam được nâng hạng, cổ phiếu HPG có thể được đánh giá tích cực bởi các quỹ chủ động nhờ định giá hấp dẫn và hoạt động kinh doanh tăng trưởng.

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index giằng co, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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