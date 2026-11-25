Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu LCG

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Lizen (LCG) với giá mục tiêu 11.200 đồng, upside +76,3%.

ACBS điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ năm 2026 xuống 165 tỷ đồng (+9,4% so với cùng kỳ) do KQKD 9 tháng năm 2026 thấp hơn kỳ vọng. Mùa cao điểm nghiệm thu cuối năm có thể hỗ trợ LCG ghi nhận doanh thu khi các dự án như mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai và cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 thấp hơn kỳ vọng, ACBS điều chỉnh dự phóng LNST cổ đông công ty mẹ năm 2026 xuống 165 tỷ đồng (+9,4% so với cùng kỳ), giảm 10% so với báo cáo trước.

Năm 2027, ACBS dự phóng doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ của LCG lần lượt đạt 4.454 tỷ đồng (+23,3% so với cùng kỳ) và 238 tỷ đồng (+44,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng xây lắp hưởng lợi từ đầu tư công.

Tính đến cuối tháng 9/2026, backlog vẫn duy trì mức hơn 10.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5 lần doanh thu xây lắp năm 2025, phản ánh quy mô nguồn việc đáng kể. Thêm vào đó, quan hệ hợp tác với các nhà thầu lớn như Vinaconex, Sơn Hải, CC1 cùng kinh nghiệm thi công đúng tiến độ tại các dự án trọng điểm như Vành đai 4 Hà Nội là nền tảng để LCG tiếp tục mở rộng backlog. Duy trì khuyến nghị mua và giá mục tiêu cuối năm 2027 là 11.200 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/11: Cơ hội tiềm năng với DPM và GMD VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 20/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như DPM và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Doanh thu thuần Quý 3/2026 đạt 870 tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ) nhờ các công trình trọng điểm như dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai và Vành đai 4 giữ được nhịp thi công; lãi liên kết tăng 83% so với cùng kỳ lên 10 tỷ đồng nhờ BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Tuy nhiên, biên gộp giảm còn 9,8%, (-0,8 điểm % so với cùng kỳ) chủ yếu do mảng xây lắp tiếp tục gặp khó về áp lực chi phí nguyên vật liệu, chi phí lãi vay tăng khoảng 40% so với cùng kỳ và chi phí QLDN gấp 2,9 lần do cùng kỳ có khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, khiến LNST công ty mẹ chỉ đạt 40 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.033 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ) và LNST công ty mẹ đạt 92 tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 41%/37% kế hoạch năm và 58%/56% dự phóng của ACBS. P/E và P/B dự phóng 2026F lần lượt là 8,0x và 0,5x. Kế hoạch cổ tức năm 2026 dự kiến là 700 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu ACV

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) với giá mục tiêu 39.500 đồng, upside +4,5%.

Năm 2026, KBSV dự phóng doanh thu thuần đạt 25.487 tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 9.775 tỷ đồng (-10% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu năm.

Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt đạt 13.9x và 1.7x. Lũy kế 9 tháng năm 2026, ACV đạt 19.226 tỷ đồng doanh thu (+0% so với cùng kỳ năm trước) và 7.435 tỷ đồng LNST công ty mẹ (+2% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu cả năm.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, KBSV duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu ACV trong bối cảnh rủi ro từ đề xuất chuyển các chuyến bay quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình gia tăng với giá mục tiêu 39.500 đồng/cổ phiếu.

► Nhận định chứng khoán 25/11: Thận trọng trước ngưỡng kháng cự 1.720 điểm