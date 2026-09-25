English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS

Thứ Sáu, 05:00, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như SIP và IFS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP – sàn HOSE) với giá mục tiêu 74.000 đồng, upside +54%.

NHSV dự phóng doanh thu năm 2026 của SIP đạt 10.000 tỷ đồng (+16,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng cho thuê BĐS KCN với quỹ đất gần 1.000 ha và mảng dịch vụ KCN đóng góp 1.000 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

mot so co phieu can quan tam 25 9 co hoi tiem nang voi sip va ifs hinh anh 1

Sau 6 tháng năm 2026, SIP đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận. Doanh nghiệp nâng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt lên khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E và SOTP.

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2026: NHSV dự báo, lợi nhuận sau thuế của SIP sẽ đạt khoảng 1.600 tỷ đồng – tăng trưởng mạnh khoảng 17% so với năm 2025 do mảng BĐS KCN dự kiến sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với kế hoạch cho thuê khoảng 77- 100ha cao gần gấp đôi so với năm 2025. Bên cạnh đó, lợi nhuận mảng dịch vụ KCN và năng lượng sẽ tăng trưởng nhẹ 3- 5%/năm do giá cước & nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng khi tỷ lệ cho thuê đất tiếp tục tăng trưởng tốt. Ngoài ra, mảng BĐS dân cư với dự án Phước Đông Newcity sẽ đem về lợi nhuận đột biến khoảng 200 tỷ trong năm 2026.

Rủi ro đầu tư: Tiến độ cho thuê và bán Bất động sản gặp khó khăn; Bất ổn chính trị lan rộng toàn cầu làm dòng vốn FDI suy giảm.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IFS

Công ty Chứng khoán NHSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Thực Phẩm Quốc Tế (IFS – sàn UPCOM) với giá mục tiêu 25.555 đồng, upside +49%.

NHSV dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 2.200 tỷ đồng (+9,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng (+35,7% so với cùng kỳ), nhờ doanh số các sản phẩm nước giải khát cải thiện và thu nhập tài chính tăng mạnh.

mot so co phieu can quan tam 25 9 co hoi tiem nang voi sip va ifs hinh anh 2

Lũy kế 6 tháng năm 2026, IFS đã hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm. Doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính vượt trội với hơn 900 tỷ đồng tiền ròng và duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ lợi nhuận sau thuế hàng năm. Định giá được xác định theo phương pháp P/E và P/B.

Rủi ro đầu tư: Rủi ro hủy niêm yết IFS có tỷ lệ sở hữu rất cô đặc khi chiếm hơn 95% tỷ lệ sở hữu là tập đoàn Kirin của Nhật Bản nên hiện tại không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Thanh khoản rất thấp. Việc thường xuyên không có giao dịch khiến IFS khó mua/bán cổ phiếu ở mức giá mong muốn, dễ bị kẹt vốn và chịu rủi ro trượt giá lớn và không phù hợp với những nhà đầu tư quy mô lớn.

Cạnh tranh gay gắt: Hàng loạt các thương hiệu nước giài khát trong nước và quốc tế như Coca, Pepsi, Kun, Masan, TH True Milk đều ra nhập mảng nước giải khát đầy tiềm năng tạo thêm áp lực cạnh tranh cho IFS.

Nhận định chứng khoán 25/9: VN-Index tiếp tục rung lắc, áp lực điều chỉnh còn lớn

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB
Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HDB và MBB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB

Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HDB và MBB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR
Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như CTG và PHR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR

Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như CTG và PHR đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT
Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như DRC và PVT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như DRC và PVT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá