Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/9: Cơ hội tiềm năng với SIP và IFS

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP – sàn HOSE) với giá mục tiêu 74.000 đồng, upside +54%.

NHSV dự phóng doanh thu năm 2026 của SIP đạt 10.000 tỷ đồng (+16,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng cho thuê BĐS KCN với quỹ đất gần 1.000 ha và mảng dịch vụ KCN đóng góp 1.000 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Sau 6 tháng năm 2026, SIP đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận. Doanh nghiệp nâng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt lên khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E và SOTP.

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2026: NHSV dự báo, lợi nhuận sau thuế của SIP sẽ đạt khoảng 1.600 tỷ đồng – tăng trưởng mạnh khoảng 17% so với năm 2025 do mảng BĐS KCN dự kiến sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với kế hoạch cho thuê khoảng 77- 100ha cao gần gấp đôi so với năm 2025. Bên cạnh đó, lợi nhuận mảng dịch vụ KCN và năng lượng sẽ tăng trưởng nhẹ 3- 5%/năm do giá cước & nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng khi tỷ lệ cho thuê đất tiếp tục tăng trưởng tốt. Ngoài ra, mảng BĐS dân cư với dự án Phước Đông Newcity sẽ đem về lợi nhuận đột biến khoảng 200 tỷ trong năm 2026.

Rủi ro đầu tư: Tiến độ cho thuê và bán Bất động sản gặp khó khăn; Bất ổn chính trị lan rộng toàn cầu làm dòng vốn FDI suy giảm.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IFS

Công ty Chứng khoán NHSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Thực Phẩm Quốc Tế (IFS – sàn UPCOM) với giá mục tiêu 25.555 đồng, upside +49%.

NHSV dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 2.200 tỷ đồng (+9,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng (+35,7% so với cùng kỳ), nhờ doanh số các sản phẩm nước giải khát cải thiện và thu nhập tài chính tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, IFS đã hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm. Doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính vượt trội với hơn 900 tỷ đồng tiền ròng và duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ lợi nhuận sau thuế hàng năm. Định giá được xác định theo phương pháp P/E và P/B.

Rủi ro đầu tư: Rủi ro hủy niêm yết IFS có tỷ lệ sở hữu rất cô đặc khi chiếm hơn 95% tỷ lệ sở hữu là tập đoàn Kirin của Nhật Bản nên hiện tại không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Thanh khoản rất thấp. Việc thường xuyên không có giao dịch khiến IFS khó mua/bán cổ phiếu ở mức giá mong muốn, dễ bị kẹt vốn và chịu rủi ro trượt giá lớn và không phù hợp với những nhà đầu tư quy mô lớn.

Cạnh tranh gay gắt: Hàng loạt các thương hiệu nước giài khát trong nước và quốc tế như Coca, Pepsi, Kun, Masan, TH True Milk đều ra nhập mảng nước giải khát đầy tiềm năng tạo thêm áp lực cạnh tranh cho IFS.

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