Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/10: Cơ hội tiềm năng với NTC và HCM

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NTC

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) với giá mục tiêu 169.999 đồng, upside +35%.

Trong Quý 2/2026, NTC ghi nhận doanh thu thuần 79 tỷ đồng (-65% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) 46 tỷ đồng (-63% so với cùng kỳ năm trước) do ảnh hưởng từ Thông tư 99/2025/TT-BTC. Công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

NHSV dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 500 tỷ đồng và LNST đạt 290 tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ năm trước) do công ty thay đổi phương thức hạch toán theo thông tư 99/2025 làm lợi nhuận mảng cho thuê KCN giảm mạnh và lợi nhuận từ gửi tiết kiệm và cổ tức từ công ty liên doanh liên kết dự báo sẽ tăng mạnh lên khoảng 200 tỷ năm do công ty không còn áp lực nợ vay và các công ty liên doanh, liên kết như SIP tăng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên cao.

Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn ít nhất 6.000 đồng/cổ phiếu hàng năm.

Rủi ro đầu tư: Tiến độ cho thuê và bán Bất động sản gặp khó khăn; Bất ổn chính trị lan rộng toàn cầu làm dòng vốn FDI suy giảm; Áp lực cạnh tranh từ các Khu công nghiệp lân cận.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu HCM

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nắm giữ đối với mã cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HCM) với giá mục tiêu 26.775 đồng, upside +11%.

LNST Quý 3/2026 đạt 297 tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ quý trước/-33% so với cùng kỳ năm trước). Luỹ kế 9 tháng năm 2026, LNST hoàn thành 47% kế hoạch năm 2026 và đạt 74% dự báo cả năm. Doanh thu từ cho vay đạt 758 tỷ đồng, lợi nhuận tự doanh đạt 766 tỷ đồng, tài sản HTM mang lại 167 tỷ đồng. Định giá P/B 2026E đạt 1,7x, P/E 2027E đạt 22x và tỷ suất cổ tức 2027E dự báo ở mức 2,9%.

Cổ phiếu HCM đã đạt hiệu suất vượt trội so với toàn ngành trong năm 2026 bất chấp thị trường trầm lắng, điều mà YSVN cho là nhờ vào những thông tin trên thị trường về hoạt động M&A. Câu chuyện này hiện vẫn chưa được xác nhận, nhưng có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc định giá của cổ phiếu trong thời gian tới. Nhiều khả năng, bất kỳ thông báo chính thức nào (nếu có) có thể rơi vào Quý 4/2026 hoặc Quý 1/2027. YSVN duy trì quan điểm thận trọng đối với nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính/chứng khoán trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và điều kiện thị trường (ở thời điểm hiện tại) tương đối ảm đạm.

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