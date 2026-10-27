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Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/10: Cơ hội tiềm năng với CTD và TCB

Thứ Ba, 05:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 27/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như CTD và TCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTD

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng COTECCONS (CTD) với giá mục tiêu 87.500 đồng, upside +33,5%.

CTD tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 20/10/2026 với kế hoạch doanh thu năm tài chính (FY) 2027 (từ 1/7/2026 - 30/6/2027) là 42.000 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) và LNST 1.050 tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ).

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Quý 1/FY2027 ước đạt doanh thu 11.270 tỷ đồng (+51% so với cùng kỳ) và LNST 306 tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 27% và 29% kế hoạch năm, tương ứng 27% và 34% dự phóng của ACBS. Với giá trị backlog cuối FY2026 gần 70.000 tỷ đồng (+98% so với cùng kỳ), tương đương khoảng hai năm doanh thu, tạo nền tảng tăng trưởng FY2027. Đồng thời, doanh thu ngoài nhà ở dự kiến chiếm khoảng 50% trong FY2027, giúp đa dạng hóa nguồn việc và giảm phụ thuộc vào phân khúc nhà ở trong môi trường lãi suất cao.

ACBS giữ nguyên dự phóng doanh thu FY2027 đạt 42.150 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ), LNST 904 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ) và giá mục tiêu cuối FY2027 là 87.500 đồng/cổ phiếu. P/E dự phóng 8,3 lần và P/B 0,8 lần. Cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 2.500 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã TCB) với giá mục tiêu 41.800 đồng, upside +22,4%.

Lợi nhuận trước thuế Quý 3/2026 của TCB đạt kỷ lục 10.375 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước), lũy kế 9 tháng năm 2026 hoàn thành 78% dự báo cả năm của BSC (37.002 tỷ đồng). Định giá P/B forward 2026F đạt 1,25x. Động lực tăng trưởng chính đến từ tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm nằm ngoài hạn mức.

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Tín dụng: Tín dụng ngân hàng mẹ đạt 16,3% YTD, đã chạm hạn mức ~16% cả năm. Dư địa Quý 4 phụ thuộc vào các dự án hạ tầng nằm ngoài hạn mức. Đây là lợi thế khác biệt của TCB so với các ngân hàng khác.

Chất lượng tài sản: NPL bán lẻ và doanh nghiệp cùng tăng ~20 bps so với cùng kỳ quý trước, trong khi LLCR giảm còn 107% (Quý 2: 126%). BSC sẽ theo dõi sát nợ xấu mortgage. Nền tảng vốn vững (CAR 15%, kỳ vọng +300 bps khi áp dụng IRB) tạo dư địa tăng trưởng trung hạn.

BSC duy trì khuyến nghị mua dành cho TCB với giá mục tiêu 41.800 đồng/cổ phiếu, upside 22.4% so với giá đóng cửa 34.150 đồng/cổ phiếu. PB forward 2026F đạt 1.25x, thấp hơn 8% so với trung bình 5 năm.

Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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