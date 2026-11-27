Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu ACV

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Quý III/2026, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận doanh thu đạt 6.066 tỷ đồng (giảm 6%) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.206 tỷ đồng (giảm 14%). Lợi nhuận suy giảm chủ yếu do khấu hao tăng từ các nhà ga mới và ghi nhận lỗ tỷ giá 168 tỷ đồng trong kỳ, trái ngược với khoản lãi tỷ giá cùng kỳ 2025. Lũy kế 9 tháng 2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 19.226/7.435 tỷ đồng (đi ngang/tăng 2%).

KBSV dự phóng lượt khách quốc tế/nội địa qua hệ thống ACV tăng trưởng bình quân 7%/5.5%/năm đến 2030, thấp hơn toàn ngành do sân bay Phú Quốc không còn thuộc hệ thống ACV từ đầu 2026 và một phần khách quốc tế tại Nội Bài dịch chuyển tự nhiên sang sân bay Gia Bình khi đi vào khai thác. Mức độ dịch chuyển trước năm 2030 dự kiến còn hạn chế do phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện sân bay và hạ tầng giao thông kết nối.

Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 dự kiến khai thác một phần từ cuối tháng 12/2026 và bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay quốc tế đường dài từ Tân Sơn Nhất vào ngày 28/03/2027, bổ sung công suất 25 triệu khách/năm cho ACV. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch có thể chậm hơn kế hoạch do hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện, trong khi chi phí khấu hao và vận hành tăng dự kiến gây áp lực lên biên lợi nhuận của ACV giai đoạn 2027–2028.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, KBSV duy trì khuyến nghị trung lập đối với ACV với giá mục tiêu 39.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 4.5% so với giá đóng cửa ngày 18/11.

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu DBC

VN-Index lao dốc gần 58 điểm, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ VOV.VN - Áp lực bán tháo lan rộng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 26/11, kéo VN-Index giảm 57,77 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ phiên hoảng loạn ngày 22/7. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ những thông tin mới về thuế quan được công bố trong đêm trước, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – sàn HOSE) với giá mục tiêu 17.000 đồng/CP (tăng 4% so với giá ngày 25/11/2026) dựa trên quan điểm sau:

BSC sử dụng mức P/E mục tiêu 8 lần phản ánh kết quả kinh doanh tăng trưởng chậm 7,4% trên một mức nền thấp do giá heo hơi dự báo giảm 3% trong 2027 do nguồn cung tăng mạnh trong nửa cuối 2026 và 2027, tương đương mức P/E trung bình của một chu kỳ giá heo đi xuống.

Tuy nhiên, trong trường hợp giá heo hơi tăng vượt hơn kỳ vọng của chúng tôi (60.000 đồng/kg), đặc biệt trong các giai đoạn thấp điểm, chúng tôi sẽ xem xét thay đổi khuyến nghị đối với DBC, do giá cổ phiếu đã ghi nhận chiết khấu sâu trong 2026 (-45% kể từ đỉnh năm).

Đánh giá của BSC: Diễn biến kết quả kinh doanh của DBC là phù hợp với quan điểm đã cập nhật trước đó của BSC trong các báo cáo triển vọng ngành, ngoài ra, chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh sẽ chưa có sự cải thiện so với quý trước đó và cùng kỳ khi giá heo hơi neo thấp trong phần lớn thời gian.

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