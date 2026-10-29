Một số cổ phiếu cần quan tâm 29/10: Cơ hội tiềm năng với KBC và NT2

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC - sàn HSX) với giá mục tiêu 34.000 đồng, upside +26%.

Kết quả kinh doanh Quý 3/2026 của KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.187 tỷ đồng (+136.57% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 911 tỷ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ).

Cho cả năm 2026, BSC dự phóng KBC đạt doanh thu thuần 8.961 tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước) và LNST-CĐTS đạt 2.420 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng P/E dự phóng 2026 là 10,6 lần.

Sang năm 2027, doanh thu thuần dự kiến đạt 11.697 tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ năm trước) và LNST-CĐTS đạt 2.791 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước).

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC với giá mục tiêu 34.000 đồng/cổ phiếu (+26% so với giá ngày 21/10/2026) dựa trên quan điểm sau KBC đang được giao dịch ở mức PB = 0.9 lần thấp hơn nhiều so với trung bình 5 năm = 1.3 lần trong khi, KQKD và hoạt động bàn giao KCN của KBC đang trên đà hồi phục trở lại nhờ hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng Trung Quốc +1 với kỳ vọng bàn giao lần lượt 168 ha và 209 ha trong 2026 và 2027.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán BETA khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) với giá mục tiêu 27.300 đồng, upside +13,2%.

Quý 3/2026 doanh thu đạt 2.807 tỷ đồng (+45,6% so với cùng kỳ năm trước), LNST đạt 419 tỷ đồng (+95,4% so với cùng kỳ năm trước) nhờ sản lượng điện tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026 doanh thu đạt 7.803 tỷ đồng (+43,5% so với cùng kỳ năm trước) và LNST đạt 906 tỷ đồng (+57% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt tương đương 103% và 97% dự phóng cả năm 2026 của BETA. Định giá cổ phiếu dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF.

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