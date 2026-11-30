Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KDH

Theo Công ty Chứng khoán DSC, lũy kế 9 tháng 2026, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 483 tỷ đồng (giảm 83%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.209 tỷ đồng (tăng 117%), hoàn thành lần lượt 12% và 81% kế hoạch cả năm.

Kết quả kinh doanh của KDH tiếp tục chịu ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh kém thuận lợi của toàn ngành. So với cập nhật gần nhất, DSC điều chỉnh giảm dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2026, phản ánh triển vọng thị trường kém tích cực cũng như thay đổi cơ cấu ghi nhận khi phần lớn sản phẩm thấp tầng tại Gladia được hạch toán thông qua công ty liên doanh liên kết thay vì hợp nhất. Sang năm 2027, DSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt lần lượt 4.271 tỷ đồng (tăng 426%) và 1.489 tỷ đồng (giảm 2%).

Sử dụng kết hợp hai phương pháp RNAV và P/B với tỷ trọng tương đương, DSC đưa ra mức giá mục tiêu năm 2027 của KDH là 23.000 đồng/cổ phiếu, khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.

VNM có nhiều khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Theo Công ty CK Techcomnbank (TCBS), thị trường trong nước phục hồi, hoạt động quốc tế mở rộng: Quý III/2026, Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) đạt doanh thu 18.465 tỷ đồng (tăng 8,9%) và lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ 2.964 tỷ (+tăng 17,3%). Doanh thu trong nước 14.718 tỷ (tăng 8,8%) và nước ngoài 3.747 tỷ (tăng 8,3%); lũy kế 9 tháng thị trường nước ngoài tăng 27,9%. Biên lợi nhuận gộp 41,4%, giảm 0,4 điểm % so với cùng kỳ và 2,1 điểm % so với quý II do chi phí đầu vào có xu hướng tăng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu 53.461 tỷ (tăng 14,7%) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 8.604 tỷ (tăng 30,6%), đạt 87,5% kế hoạch cả năm.

TCBS Research đánh giá VNM có nhiều khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, nhưng tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh chính đang chậm lại so với nửa đầu năm. Hai yếu tố cần theo dõi để ra quyết định mua là giá sữa nguyên liệu, yếu tố chi phối biên lợi nhuận gộp, và khả năng duy trì khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

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