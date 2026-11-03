Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/11: Cơ hội tiềm năng với PVP và PVT

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVP

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP - sàn HOSE) với giá mục tiêu 23.300 đồng, upside 24,2%.

Cước vận tải dầu ở mức cao kỳ vọng giúp KQKD bứt tốc. Dự phóng năm 2026 lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 346 tỷ đồng (+74,3% so với 2025), EPS đạt 3.336 đồng. Năm 2027, dự phóng doanh thu đạt 2.840 tỷ đồng, LNST đạt 310 tỷ đồng, EPS đạt 2.989 đồng.

Định giá P/E dự phóng 2027 ở mức 6,74 lần và P/B ở mức 0,81 lần. Cổ tức tiền mặt dự kiến duy trì ổn định 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tại vùng hiện tại và gia tăng nếu PVP tạo nền giá ổn định và phục hồi vượt vùng 19.100 – 19.300 đồng/cổ phiếu với thanh khoản cải thiện. Trường hợp giá tiếp tục suy yếu, vùng 16.800 – 17.000 đồng/cổ phiếu là khu vực hỗ trợ trung hạn đáng để theo dõi.

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PVT

Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT – sàn HSX) với giá mục tiêu 23.500 đồng, upside +10%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PVT ghi nhận doanh thu thuần 15.525 tỷ đồng (+34,2% so với cùng kỳ năm trước) và LNST 1.582 tỷ đồng (+60,6% so với cùng kỳ năm trước), vượt 32% kế hoạch lợi nhuận năm. Định giá P/E đạt 7,2x và P/B đạt 1,1x.

Động lực tăng trưởng đến từ mảng vận tải nhờ bổ sung tàu mới và giá cước duy trì mức cao. Tình hình tài chính lành mạnh với nợ vay ròng giảm xuống 619 tỷ đồng, mang lại 251 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Agriseco kỳ vọng KQKD Quý IV và cả năm 2026 của PVT tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ mặt bằng giá thuê tàu duy trì ở mức cao. Dù biên lợi nhuận Quý III thu hẹp và tăng trưởng năm 2027 có thể chậm lại trên nền cao, Agriseco cho rằng, nhịp điều chỉnh gần đây của giá cổ phiếu đã phản ánh phần lớn các rủi ro này. Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ đối cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 23.500 đồng/cổ phiếu.

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