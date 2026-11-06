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Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/11: Cơ hội tiềm năng với HDG và VCB

Thứ Sáu, 05:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HDG và VCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDG

Công ty Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô với giá mục tiêu 21.100 đồng, upside +40%.

Trong 9 tháng năm 2026, HDG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.773 tỷ đồng (-7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ đạt 465 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 62% và 69% dự phóng cả năm.

mot so co phieu can quan tam 6 11 co hoi tiem nang voi hdg va vcb hinh anh 1

Trong quý 3/2026, doanh thu hợp nhất của HDG đạt 598 tỷ đồng (-16% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 163 tỷ đồng (-43% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính sụt giảm đến từ mảng năng lượng với tổng sản lượng điện phát trong quý đạt 398 triệu kWh (-26% so với cùng kỳ), khiến doanh thu mảng điện đạt 465 tỷ đồng (-19% so với cùng kỳ) và biên lợi nhuận gộp mảng điện thu hẹp từ 74% xuống 68%. Cụ thể, mảng thủy điện sụt giảm mạnh về sản lượng đạt 320 triệu kWh (-35% so với cùng kỳ) do tác động tiêu cực của hiện tượng El Niño, trong khi mảng năng lượng tái tạo đạt 78 triệu kWh (+59% so với cùng kỳ) nhờ các nhà máy vận hành thuận lợi hơn nhưng chưa đủ bù đắp sự sụt giảm của thủy điện).

Dự phóng P/E năm 2026F đạt 13,4 lần. Do ảnh hưởng từ El Niño, sản lượng thủy điện Quý 3/2026 sụt giảm mạnh khiến LNST công ty mẹ Quý 3 đạt 163 tỷ đồng (-43% so với cùng kỳ). Mảng bất động sản có tiến triển pháp lý tại dự án Linh Trung và Hado Charm Villas.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCB

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với giá mục tiêu 71.015 đồng, upside +26%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PATMI đạt 33.000 tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 87% kế hoạch năm và 82% dự phóng FY2026E.

mot so co phieu can quan tam 6 11 co hoi tiem nang voi hdg va vcb hinh anh 2

Trong Quý 3/2026, PATMI đạt 9.000 tỷ đồng (-38% so với cùng kỳ quý trước, đi ngang so với cùng kỳ năm trước) do trích lập dự phòng trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết 6.200 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn giữ vững với thu nhập lãi thuần (NII) (+39% so với cùng kỳ năm trước) và PPOP điều chỉnh (+48% so với cùng kỳ năm trước).

Định giá P/E 2026E đạt 12,5x và P/B 2026E đạt 1,8x. Tỷ suất cổ tức 2027E dự phóng là 0%.

YSVN duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCB nhờ động lực hỗ trợ từ NIM, sự linh hoạt trong trích lập dự phòng, và chất xúc tác từ thương vụ bán vốn sắp tới.

Nhận định chứng khoán 6/11: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index đối mặt rung lắc

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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