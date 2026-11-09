Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/11: Cơ hội tiềm năng với PVD và HSG

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) nhưng điều chỉnh giảm 4,5% giá mục tiêu xuống 21.000 đồng, upside +16,7%.

Giá mục tiêu thấp hơn của Vietcap phản ánh mức giảm 13,7% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) báo cáo giai đoạn 2026-2030 (với các mức điều chỉnh lần lượt là -20,4%/-14,5%/-14,9%/-13,5%/-10,9% cho các năm 2026/2027/2028/2029/2030) và giả định tỷ giá USD/VND thấp hơn 2%, một phần được bù đắp bởi tác động tích cực từ việc Vietcap cập nhật thời gian định giá sang cuối năm 2027.

Mức điều chỉnh giảm đối với dự báo tổng LNST-CĐTS báo cáo chủ yếu do mức giảm trung bình 2,5% đối với giá thuê ngày giàn tự nâng (JU) của PVD trong giai đoạn 2026-2030; Vietcap giảm giả định giá thuê ngày đối với giàn PVD V (TAD) từ năm 2028; và giả định biên lợi nhuận gộp mảng khoan năm 2026 thấp hơn sau KQKD 9 tháng năm 2026 kém tích cực hơn dự kiến, qua đó lấn át khối lượng công việc của các giàn thuê ngoài cao hơn và lợi nhuận từ các công ty liên kết cao hơn.

Vietcap dự phóng LNST-CĐTS cốt lõi năm 2026 đạt 36,1 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ năm trước) và năm 2027 đạt 52,1 triệu USD (tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước).

Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/11: Cơ hội tiềm năng với HDG và VCB VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HDG và VCB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Định giá P/E dự phóng năm 2027 ở mức 15,1 lần. Doanh thu dự phóng năm 2026 đạt 549,6 triệu USD (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước) và năm 2027 đạt 608,7 triệu USD (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước). Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 0%.

Yếu tố hỗ trợ: Đầu tư thêm một giàn khoan tự nâng (PVD XV) cùng với đối tác liên doanh.

Rủi ro: Việc mở rộng đội giàn khoan diễn ra chậm hơn dự kiến; giá thuê ngày/giá dầu thấp hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HSG

Công ty chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hoa sen (HSG) với giá mục tiêu 14.250 đồng, upside +29,5%.

Dự phóng lợi nhuận ròng đạt 740 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2027 (+18,7% so với cùng kỳ) và 875 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2028 (+18,2% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần dự phóng năm 2027F đạt 41.494 tỷ đồng (+10,0% so với cùng kỳ) và năm 2028F đạt 44.951 tỷ đồng (+8,3% so với cùng kỳ). Năm 2026, lợi nhuận ròng đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 80% dự phóng cả năm của MBS. Định giá cổ phiếu đang ở mức P/B 0,75x so với giá tham chiếu 11.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức ghi nhận 0%.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 14.250 đồng/cổ phiếu. MBS xác định giá mục tiêu theo hai phương pháp FCFF và P/B với tỷ trọng bằng nhau (WACC: 11.8%), tương ứng với tiềm năng tăng giá 29.5%. MBS cho rằng, cổ phiếu HSG đang ở mức định giá hấp dẫn với P/B chiết khấu sâu ở mức 0.75x so với trung bình 2 chu kỳ tăng trưởng trước ở mức 1.2x tạo dư địa tăng giá khi hiệu quả kinh doanh cải thiện trong thời gian tới.

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