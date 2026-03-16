Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/3

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SZC

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Sonadezi Châu Đức (SZC). Theo VCBS, khi nhiều dự án hạ tầng với vai trò rút ngắn khoảng cách từ KCN Châu Đức đến các cụm logistic trọng điểm được vận hành trong năm 2026, VCBS kỳ vọng đây sẽ là động lực cho tốc độ thuê cũng như tiềm năng tăng giá cho dự án trong thời gian tới. Về dài hạn, động lực tăng trưởng chính của SZC sẽ đến từ quỹ đất dân cư lớn mà doanh nghiệp đang sở hữu.

VCBS dự phóng doanh thu 2026 của SZC đạt 1.183 tỷ đồng (+7,76% so với cùng kỳ năm trước) lợi nhuận thuần đạt 397 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng với EPS là 2.095 đồng/cổ phiếu. VCBS đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu SZC với mức định giá hợp lý 36.145 đồng/cổ phiếu.

VCBS đánh giá các dự án hạ tầng trọng điểm dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026 như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường 991B sẽ hỗ trợ tối ưu thời gian vận chuyển hàng hóa và nâng cao lợi thế logistics của khu vực, qua đó, tạo động lực thu hút đầu tư cho KCN Châu Đức.

Giá cho thuê vẫn ở mức cạnh tranh: KCN Châu Đức hiện sở hữu quỹ đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê tương đối lớn đồng thời đang có mức giá thuê cạnh tranh so với các mức trung bình khu vực. Do đó, VCBS đánh giá dự án vẫn có dư địa tăng giá cho thuê trong bối cảnh mặt bằng giá tại nhiều dự án khác (vốn có giá cao) có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.

Triển vọng dài hạn cho mảng dân cư: Hoạt động kinh doanh mảng bất động sản dân cư của SZC tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường chưa thực sự phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên về dài hạn, việc các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được hoàn thiện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu thực và nâng cao giá trị khai thác quỹ đất của công ty.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý IV, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 9.623 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) và 1.219 tỷ đồng (tăng trưởng 67%). Tăng trưởng vượt trội đến từ việc tận dụng nguồn tích trữ nguyên liệu giá thấp, khả năng điều chỉnh giá bán theo thị trường nhanh hơn và nỗ lực chiếm thêm thị phần. Lũy kế, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 34.976 tỷ đồng (giảm 8%) và lợi nhuận sau thuế kỷ lục đạt 2.829 tỷ đồng (tăng trưởng 34%).

PNJ đưa ra chính sách mua lại với giá sát với thị trường, áp dụng cả với sản phẩm từ doanh nghiệp khác. Chiến lược này kỳ vọng gia tăng nguồn cung nguyên liệu trang sức trong bối cảnh giá các kim loại quý như vàng và bạc đã tăng từ 70-150% trong 2025, khiến khả năng nhập khẩu và cả nguồn cung trong nước đều hạn chế. Ngoài ra, chính sách này sẽ góp phần tăng lượt ghé thăm cửa hàng và nhu cầu thu cũ đổi mới (trade-in).

Các thay đổi về quy định thuế, hóa đơn, thắt chặt nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu trang sức và thanh toán khi mua hàng đã phần nào thu hẹp quy mô các cửa hàng trong thị trường bán lẻ trang sức, vốn có quy mô phân mảnh và mang tính nhỏ lẻ địa phương. Với lợi thế quy mô, khả năng đảm bảo nguyên liệu đầu vào và xuất xứ, PNJ kỳ vọng sẽ chiếm thêm được nhiều thị phần từ các nhà vàng nhỏ lẻ.

KBSV xác định giá mục tiêu của PNJ đến cuối 2026 là 140.300 đồng/ cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 20%. PNJ hiện đang được giao dịch với mức PE dự phóng 2026 là 12 lần, thấp hơn so với mức trung bình 3 năm của doanh nghiệp là 14.2 lần, cho thấy triển vọng tăng giá vẫn còn. Vì vậy, KBSV khuyến nghị mua với cổ phiếu PNJ.

