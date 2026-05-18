中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/5

Thứ Hai, 05:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 18/5.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG) với giá mục tiêu 36.700 đồng, upside 39%.

Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đi ngang đạt 68 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bàn giao các dự án Southgate và Cần Thơ. BSC tin rằng, đây là vùng định giá đáy hấp dẫn với doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh và danh mục dự án đa dạng.

mot so co phieu can quan tam ngay 18 5 hinh anh 1

 Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng bứt phá với mức CAGR 47% trong giai đoạn 2026-2028 khi hàng loạt dự án trọng điểm bước vào giai đoạn bàn giao tập trung, giúp doanh nghiệp thiết lập nền lợi nhuận mới cao hơn.

Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế của NLG đi ngang so với cùng kỳ năm 2025, lần lượt đạt 1.279 tỷ đồng (0,9% so với cùng kỳ năm trước) và 110 tỷ đồng (-0,3% so với cùng kỳ năm trước), đóng góp vào KQKD chủ yếu đến từ bàngiao các sản phẩm thấp tầng tại Southgate và Cần Thơ Central Lake. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) giảm-37% so với cùng kỳ năm trước đạt 68 tỷ đồng do tỷ lệ đóng góp của dự án Cần Thơ Central Lake (NLG sở hữu 100%) trong 1 quý năm 2026 thấp hơn so với 1 quý của năm 2025. Nhìn chung, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tương đồng kỳ vọng của chúng tôi với lợi nhuận ròng đi ngang trong năm 2026 và bật mạnh lên mức nền mới năm 2027-2028 khi hàng loạt dự án trọng điểm như Elyse Island, Izumi, phân khu mới Southgate được bàn giao.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu CEO

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng hoạt động kinh doanh tại Vân Đồn trong dài hạn sẽ được hưởng lợi đáng kể từ các chất xúc tác quan trọng bao gồm: Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 và sự kiện khởi công dự án Casino Vân Đồn, giúp gia tăng tính hấp dẫn và khả năng hấp thụ của dòng vốn đầu tư.

Với quỹ đất tại Phú Quốc, quy hoạch sở hữu lâu dài là lợi thế cạnh tranh, kỳ vọng các dự án này sẽ đón đầu làn sóng tăng trưởng mới khi Phú Quốc đăng cai Hội nghị APEC vào năm 2027.

Với giá mục tiêu theo các phương pháp, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – sàn HNX) tại mức giá là 20.496 đồng/cổ phiếu, tương đương +19,2% upside so với giá đóng cửa ngày 13/5.

Nhận định chứng khoán 18/5: VN-Index có thể dao động giằng co trong biên độ hẹp

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: cổ phiếu cần quan tâm cổ phiếu chứng khoán chứng khoán hôm nay cổ phiếu cần quan tâm 18/5 cổ phiếu tiềm năng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 13/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 13/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 12/5.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 12/5.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá