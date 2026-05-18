Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/5

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG) với giá mục tiêu 36.700 đồng, upside 39%.

Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đi ngang đạt 68 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bàn giao các dự án Southgate và Cần Thơ. BSC tin rằng, đây là vùng định giá đáy hấp dẫn với doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh và danh mục dự án đa dạng.

Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng bứt phá với mức CAGR 47% trong giai đoạn 2026-2028 khi hàng loạt dự án trọng điểm bước vào giai đoạn bàn giao tập trung, giúp doanh nghiệp thiết lập nền lợi nhuận mới cao hơn.

Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế của NLG đi ngang so với cùng kỳ năm 2025, lần lượt đạt 1.279 tỷ đồng (0,9% so với cùng kỳ năm trước) và 110 tỷ đồng (-0,3% so với cùng kỳ năm trước), đóng góp vào KQKD chủ yếu đến từ bàngiao các sản phẩm thấp tầng tại Southgate và Cần Thơ Central Lake. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) giảm-37% so với cùng kỳ năm trước đạt 68 tỷ đồng do tỷ lệ đóng góp của dự án Cần Thơ Central Lake (NLG sở hữu 100%) trong 1 quý năm 2026 thấp hơn so với 1 quý của năm 2025. Nhìn chung, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tương đồng kỳ vọng của chúng tôi với lợi nhuận ròng đi ngang trong năm 2026 và bật mạnh lên mức nền mới năm 2027-2028 khi hàng loạt dự án trọng điểm như Elyse Island, Izumi, phân khu mới Southgate được bàn giao.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu CEO

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng hoạt động kinh doanh tại Vân Đồn trong dài hạn sẽ được hưởng lợi đáng kể từ các chất xúc tác quan trọng bao gồm: Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 và sự kiện khởi công dự án Casino Vân Đồn, giúp gia tăng tính hấp dẫn và khả năng hấp thụ của dòng vốn đầu tư.

Với quỹ đất tại Phú Quốc, quy hoạch sở hữu lâu dài là lợi thế cạnh tranh, kỳ vọng các dự án này sẽ đón đầu làn sóng tăng trưởng mới khi Phú Quốc đăng cai Hội nghị APEC vào năm 2027.

Với giá mục tiêu theo các phương pháp, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO – sàn HNX) tại mức giá là 20.496 đồng/cổ phiếu, tương đương +19,2% upside so với giá đóng cửa ngày 13/5.