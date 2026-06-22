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Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với IDC và MSN

Thứ Hai, 05:00, 22/06/2026
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VOV.VN- Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bất động sản Khu công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ và Sản xuất thực phẩm, như IDC, MSN đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IDC

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng công ty IDICO (IDC – sàn HOSE) với giá mục tiêu 60.000 đồng upside 40%.

Trong quý 1/2026, IDC ghi nhận KQKD kém khả quan so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 1.485 tỷ đồng, giảm 17,2% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 337 tỷ đồng, giảm 19%. Xét theo từng mảng, kinh doanh điện là điểm sáng duy nhất với doanh thu 883 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

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Ngược lại, mảng cho thuê bất động sản khu công nghiệp lại kéo lùi kết quả chung khi chỉ đạt 405 tỷ đồng, giảm tới 31%. Nguyên nhân chủ yếu do thông tư 99/2025/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026 dẫn đến việc thay vì công ty được ghi nhận doanh thu toàn bộ ngay lập tức sẽ phải chuyển sang ghi nhận phân bổ nếu vẫn còn trách nghiệm lên quan đến vận hành, duy tu hay quản lý hạ tầng trong suốt vòng đời hợp đồng. Điều này làm cho kết quả mảng thuê đất KCN chỉ đạt 154 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhìn về triển vọng, doanh thu chưa thực hiện từ tiền thuê đất KCN đạt 6.199 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và tăng thêm 422 tỷ đồng so với quý 4/2025 cho thấy dư địa ghi nhận doanh thu trong các quý tới vẫn đang được tích lũy tích cực.

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Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với DGW và PHP

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị đối với một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 19/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Công nghệ / Phần mềm & dịch vụ, Vận tải biển và Khai thác cảng như DGW, PHP đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Lợi nhuận sau thuế 2026 dự báo đạt 2.300 tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm trước) dựa trên kế hoạch cho thuê 75 – 100 hecta đất KCN. Mảng năng lượng và dịch vụ KCN dự kiến đóng góp 800 tỷ đồng lợi nhuận gộp (+13% so với cùng kỳ). IDC sở hữu quỹ đất sẵn sàng cho thuê gần 600 hecta tại các vị trí đắc địa. Doanh nghiệp duy trì sức khỏe tài chính tốt với tỷ lệ nợ vay ròng/VCSH là -8%. Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn 4.000 đồng/cổ phiếu.

Rủi ro đầu tư: Tình hình thủy văn không thuận lợi; Tiến độ cho thuê và bán Bất động sản gặp khó khăn; Bất ổn chính trị lan rộng toàn cầu làm dòng vốn FDI suy giảm.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MSN

Công ty Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Masan (MSN) với giá mục tiêu 87.800 đồng upside 21,8%.

Quý 1/2026, MSN ghi nhận KQKD tăng trưởng vượt mục tiêu với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ (NPAT – post MI) đạt lần lượt 24.020 tỷ đồng (+27,1% so với cùng kỳ năm trước) và 1.246 tỷ đồng (+216,6% so với cùng kỳ năm trước), nhờ sự gia tăng doanh thu ở hầu hết các mảng: Mảng tiêu dùng – bán lẻ gồm WCM (+29,4% so với cùng kỳ năm trước), MCH & MML (+13,1%/+19,8%) và PLH (+33% so với cùng kỳ năm trước); Doanh thu mảng hoạt động kinh doanh không cốt lõi MSR (+115% so với cùng kỳ năm trước) được cải thiện mạnh mẽ khi chuyển từ lỗ sang lãi kỷ lục nhờ giá APT tăng mạnh và chi phí lãi vay giảm đáng kể.

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Doanh thu thuần 2026 ước đạt 95.517 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước) và lãi ròng đạt 5.126 tỷ đồng (+24,8% so với cùng kỳ năm trước). P/E forward 2026 ở mức 21,4 lần. Tập đoàn hưởng lợi lớn từ giá vonfram tăng mạnh giúp mảng MSR cải thiện lợi nhuận đột biến. WinCommerce mở rộng độ phủ qua mô hình WinRural với 225 cửa hàng mới. Doanh thu WCM dự kiến đạt 44.826 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước). Biên lãi ròng cải thiện nhờ giảm đòn bẩy tài chính.

Nhận định chứng khoán 22-26/6: VN-Index giằng co quanh vùng 1.820–1.830 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
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