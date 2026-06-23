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Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với FRT và QNS

Thứ Ba, 05:00, 23/06/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bất động sản Bán lẻ và Thực phẩm và đồ uống, như FRT, QNS đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tiếp tục duy trì khuyến nghị mua và điều chỉnh tăng nhẹ 1% giá mục tiêu đối với cổ phiếu của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số (FRT) lên mức 180.100 đồng/cổ phiếu.

Mức tăng nhẹ của VCSC đối với giá mục tiêu chủ yếu đến từ việc tăng định giá của chuỗi nhà thuốc Long Châu (LC) lên thêm 3% (nhờ mức tăng đối với dự báo số lượng cửa hàng trong giai đoạn 2026-2036), qua đó phản ánh dư địa tăng trưởng còn lớn của thị trường nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam, cùng với tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027. Các yếu tố này giúp bù đắp cho việc chúng tôi giảm 25% định giá của FPT Shop (do giảm giả định tỷ suất lợi nhuận trong giai đoạn 2026-2030).

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VCSC tiếp tục duy trì quan điểm tích cực rằng LC sẽ đóng vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận chính của FRT, đồng thời kỳ vọng FPT Shop sẽ duy trì có lãi ròng đến năm 2030. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của chuỗi nhà thuốc có thể chậm lại sau giai đoạn mở rộng nhanh hậu hòa vốn, nhưng thị trường nhìn chung vẫn còn nhiều cơ hội hợp nhất, đồng thời, quy mô ngày càng lớn của Long Châu sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng trưởng của biên lợi nhuận. Trong dài hạn, các mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe khác, đặc biệt là dịch vụ tiêm chủng, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng bổ sung và bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2027.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2026 của FRT sẽ tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS (47% so với cùng kỳ năm trước) của Long Châu. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG), hoạt động mở rộng mạng lưới cửa hàng, và sự cải thiện của biên lợi nhuận nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn cùng đòn bẩy hoạt động. VCSC ũng kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS của FPT Shop sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước từ mức nền thấp của năm 2025, nhờ đà tăng trưởng mạnh hơn của doanh thu.

FRT hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026/2027 lần lượt là 19,7x/13,8x và PEG 5 năm ở mức 0,6x. VCSC cho rằng, đây là mức định giá tương đối hấp dẫn khi xét đến triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực của công ty, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-2030 dự kiến đạt 31%.

Yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Số lượng cửa hàng mở mới và tỷ suất lợi nhuận của Long Châu cao hơn/thấp hơn kỳ vọng; tỷ suất lợi nhuận của FPT Shop cao hơn/thấp hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu QNS

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), KQKD Quý 1/2026 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) vượt kỳ vọng chuyên viên 12% với doanh thu thuần 2.884 tỷ đồng ( +27,3% so với cùng kỳ năm trước), LNST 2392 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ năm trước) khi QNS đẩy mạnh tồn kho đường niên vụ 2024-2025 còn lại (33.000 tấn) trong quý này. Mặc dù doanh thu tăng trưởng tốt nhưng lợi nhuận sau thuế không cải thiện do việc nỗ lực ra hàng ở mảng đường hay đẩy mạnh mảng sữa lúc bối cảnh ngành thuận lợi cho hãng sữa có thương hiệu – giao dịch hóa đơn, khiến QNS phải tăng mạnh tổng chi phí hỗ trợ bán hàng bao gồm khuyến mãi, dùng thử, trưng bày, hoa hồng đại lý, +126,3% so với cùng kỳ năm trước đạt 239 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng trên doanh thu 8,6% (+369bps so với cùng kỳ năm trước) ở quý này.

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Triển vọng FY26: Siết chặt đường lậu là then chốt cho tăng trưởng thời gian tới. LNST Quý 2/2026 dự kiến đạt 612 tỷ đồng (+56,3% so với cùng kỳ quý trước, +12% so với cùng kỳ năm trước). VDSC kỳ vọng việc bước vào mùa hè nắng nóng thường niên (cộng hưởng Elnino) đẩy tiêu thụ đồ uống có đường & sữa tốt hơn đi kèm các biện pháp siết chặt đường lậu dần có hiệu quả (bắt đầu từ thời điểm gia hạn đường mía Thái Lan mới). Do mùa vụ cao điểm, QNS cũng không chi tỷ lệ chi phí hỗ trợ bán hàng trên doanh thu cao như quý trước đó, hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận.

VDSC thực hiện tăng 9,8%/9,7% cho dự phóng doanh thu nhưng chỉ chuyển đổi cho dự phóng lợi nhuận tăng 0,7%/3,8% giai đoạn 2026/27F bởi VDSC nhìn thấy QNS có xu hướng gia tăng chi phí bán hàng nhằm đẩy mạnh sản lượng đầu ra ở cả mảng sữa & đường.

Việc tăng dự phóng LNST của QNS kết hợp chuyển thời điểm định giá sang giữa năm 2026, VDSC điều chỉnh tăng 7% giá mục tiêu một năm tới của cổ phiếu QNS lên 50.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt là 9,4x và 9,0x. Đi kèm cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu, VDSC chuyển khuyến nghị trung lập thành tích lũy đối với QNS khi giá cổ phiếu duy trì vùng đỉnh lịch sử một năm qua.

Nhận định chứng khoán 23/6: VN-Index hồi phục mạnh nhưng dòng tiền chưa lan tỏa rõ néthttps://vov.vn/thi-truong/nhan-dinh-chung-khoan-236-vn-index-hoi-phuc-manh-nhung-dong-tien-chua-lan-toa-post1308662.vov

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Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với IDC và MSN

VOV.VN- Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bất động sản Khu công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ và Sản xuất thực phẩm, như IDC, MSN đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Diệp Diệp/VOV.VN
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