Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HDG và FPT

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HSX) với giá mục tiêu 29.000 đồng, upside 39%.

Năm 2026E, dự phóng doanh thu thuần đạt 2.893 tỷ đồng (+4%) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (LNST-CĐM) đạt 1.154 tỷ đồng (+37%). Định giá P/E và P/B dự phóng năm 2026 lần lượt là 12,1x và 1,4x.

HDG có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Dòng tiền doanh nghiệp kỳ vọng ổn định từ các nhà máy điện và việc mở bán dự án Charm Villa giai đoạn 3 sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. EPS dự phóng năm 2026 ước đạt 2.384 đồng.

Theo VDSC, HDG là doanh nghiệp có câu chuyện đáng chú ý trong giai đoạn 2026-2027, với: dòng tiền ổn định từ các nhà máy điện hiện có, cùng tiềm năng đầu tư dài hạn từ các nhà máy NLTT nằm trong quy hoạch; BĐS dân dụng với việc mở bán dự án Charm Villa (giai đoạn 3) đem lại lợi nhuận đáng kể, trong khi các dự án còn lại đang ở giai đoạn đầu của việc hoàn thiện pháp lý.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với BMP và VGI VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 26/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Xây dựng và Vật liệu, Viễn thông - Công nghệ thông tin như BMP, VGI đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Sử dụng kết hợp phương pháp so sánh P/B và P/E, VDSC đưa ra mức giá mục tiêu cho HDG là 29.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 39% dựa trên giá đóng cửa ngày 24/6.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT

Kết quả kinh doanh 5 tháng năm 2026 của Công ty Cổ phần FPT (FPT – sàn HSX) doanh thu đạt 21.384 tỷ đồng (+10,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 4.199 tỷ đồng (+16,2% so với cùng kỳ năm trước), với mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước và giá trị đơn hàng ký mới tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Thay vì doanh thu hợp nhất, khối lượng đơn hàng mới là thước đo phản ánh rõ nhất xu hướng kinh doanh – và chỉ số này đang tiếp tục tăng tốc.

Triển vọng 2026: Trên cơ sở ngừng hợp nhất mảng Viễn thông, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng doanh thu thuần của FPT đạt 56.870 tỷ đồng và LNST-CĐTS đạt 10.662 tỷ đồng, EPS đạt 6.259 đồng (P/E dự phóng ~11,3 lần). Mảng dịch vụ CNTT toàn cầu tăng trưởng ~12,6% so với cùng kỳ năm trước (EU +40%, Nhật Bản +20%); khối Công nghệ tăng trưởng ~14,1%. Mảng Giáo dục được giả định gần như đi ngang.

Giá trị hợp lý theo phương pháp DCF đạt 94.500 đồng/cổ phiếu (WACC 11,2%, tăng trưởng dài hạn 2,0%). Mức định giá này dựa trên giả định EPS tăng trưởng kép ~13,7%/năm và doanh thu CNTT toàn cầu tăng ~13%/năm đến 2030, thấp hơn so với mục tiêu ≥20% của doanh nghiệp. Với việc giá cổ phiếu đã giảm ~24% kể từ đầu năm, mức lợi nhuận tiềm năng +33%, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu FPT.

► Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm