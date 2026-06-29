English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HDG và FPT

Thứ Hai, 05:00, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Bất động sản và Công nghệ như HDG, FPT đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HSX) với giá mục tiêu 29.000 đồng, upside 39%.

Năm 2026E, dự phóng doanh thu thuần đạt 2.893 tỷ đồng (+4%) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (LNST-CĐM) đạt 1.154 tỷ đồng (+37%). Định giá P/E và P/B dự phóng năm 2026 lần lượt là 12,1x và 1,4x.

mot so co phieu can quan tam ngay 29 6 co hoi dau tu tiem nang voi hdg va fpt hinh anh 1

HDG có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Dòng tiền doanh nghiệp kỳ vọng ổn định từ các nhà máy điện và việc mở bán dự án Charm Villa giai đoạn 3 sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. EPS dự phóng năm 2026 ước đạt 2.384 đồng.

Theo VDSC, HDG là doanh nghiệp có câu chuyện đáng chú ý trong giai đoạn 2026-2027, với: dòng tiền ổn định từ các nhà máy điện hiện có, cùng tiềm năng đầu tư dài hạn từ các nhà máy NLTT nằm trong quy hoạch; BĐS dân dụng với việc mở bán dự án Charm Villa (giai đoạn 3) đem lại lợi nhuận đáng kể, trong khi các dự án còn lại đang ở giai đoạn đầu của việc hoàn thiện pháp lý.

Sử dụng kết hợp phương pháp so sánh P/B và P/E, VDSC đưa ra mức giá mục tiêu cho HDG là 29.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 39% dựa trên giá đóng cửa ngày 24/6.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT

Kết quả kinh doanh 5 tháng năm 2026 của Công ty Cổ phần FPT (FPT – sàn HSX) doanh thu đạt 21.384 tỷ đồng (+10,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) đạt 4.199 tỷ đồng (+16,2% so với cùng kỳ năm trước), với mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước và giá trị đơn hàng ký mới tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Thay vì doanh thu hợp nhất, khối lượng đơn hàng mới là thước đo phản ánh rõ nhất xu hướng kinh doanh – và chỉ số này đang tiếp tục tăng tốc.

mot so co phieu can quan tam ngay 29 6 co hoi dau tu tiem nang voi hdg va fpt hinh anh 2

Triển vọng 2026: Trên cơ sở ngừng hợp nhất mảng Viễn thông, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng doanh thu thuần của FPT đạt 56.870 tỷ đồng và LNST-CĐTS đạt 10.662 tỷ đồng, EPS đạt 6.259 đồng (P/E dự phóng ~11,3 lần). Mảng dịch vụ CNTT toàn cầu tăng trưởng ~12,6% so với cùng kỳ năm trước (EU +40%, Nhật Bản +20%); khối Công nghệ tăng trưởng ~14,1%. Mảng Giáo dục được giả định gần như đi ngang.

Giá trị hợp lý theo phương pháp DCF đạt 94.500 đồng/cổ phiếu (WACC 11,2%, tăng trưởng dài hạn 2,0%). Mức định giá này dựa trên giả định EPS tăng trưởng kép ~13,7%/năm và doanh thu CNTT toàn cầu tăng ~13%/năm đến 2030, thấp hơn so với mục tiêu ≥20% của doanh nghiệp. Với việc giá cổ phiếu đã giảm ~24% kể từ đầu năm, mức lợi nhuận tiềm năng +33%, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu FPT.

► Nhận định chứng khoán 29/6-3/7: VN-Index tích lũy trước ngưỡng 1.900 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HHV và DRC
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HHV và DRC

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Xây dựng và Cao su, như HHV, DRC đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HHV và DRC

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HHV và DRC

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Xây dựng và Cao su, như HHV, DRC đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng
Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 242 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, quản trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

Chậm công bố thông tin, báo cáo thiếu nội dung, Hodeco bị phạt hơn 240 triệu đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 242 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, quản trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VCB và VNM
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VCB và VNM

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Ngân hàng và Thực phẩm và đồ uống, như VCB, VNM đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VCB và VNM

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VCB và VNM

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Ngân hàng và Thực phẩm và đồ uống, như VCB, VNM đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá