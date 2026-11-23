Dịch vụ spa không đúng cam kết, người tiêu dùng có quyền yêu cầu hoàn tiền?

Hiện nay, không ít cơ sở spa, thẩm mỹ viện giới thiệu các gói chăm sóc da, trẻ hóa, trị nám, giảm béo hoặc phục hồi sắc đẹp với mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Để thu hút khách hàng, một số cơ sở đưa ra các chương trình khuyến mại, cam kết hiệu quả sau liệu trình hoặc khuyến khích khách thanh toán trước toàn bộ chi phí.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng một phần dịch vụ, người tiêu dùng có thể nhận thấy chất lượng không như quảng cáo, hiệu quả không đúng cam kết hoặc quy trình thực hiện không bảo đảm.

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Tranh chấp càng phức tạp khi khách hàng không được cung cấp hợp đồng đầy đủ, không có hóa đơn, chứng từ thanh toán, thậm chí đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của nhân viên spa.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có khuyến cáo về những rủi ro khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ phi y tế. Trong đó, đơn vị này đặc biệt lưu ý tình trạng cung cấp thông tin không đầy đủ, quảng cáo sai lệch, chèo kéo khách hàng mua liệu trình giá trị cao.

Viện dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, theo quy định người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về dịch vụ, giá cả, chất lượng, công dụng và các điều kiện giao dịch.

Khi dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc không đúng nội dung đã quảng cáo, giới thiệu, cam kết, người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại theo quy định.

Trước hết, người tiêu dùng nên gửi yêu cầu bằng văn bản đến cơ sở spa, nêu rõ những nội dung dịch vụ không đúng thỏa thuận và đề nghị phương án xử lý. Tùy mức độ vi phạm, người tiêu dùng có thể yêu cầu khắc phục chất lượng, thực hiện đúng cam kết, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả khoản tiền tương ứng hoặc bồi thường thiệt hại.

Theo Điều 57 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận và tiến hành thương lượng trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Nếu từ chối thương lượng, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc dịch vụ không đạt hiệu quả như cảm nhận chủ quan của khách hàng và việc cơ sở thực sự vi phạm cam kết. Quyền được hoàn tiền, mức hoàn trả cụ thể phải căn cứ vào thỏa thuận, tình trạng thực hiện dịch vụ, chứng cứ và quy định pháp luật có liên quan.

Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, không có hóa đơn: Phản ánh tới cơ quan thuế

Cũng theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, bên cạnh chất lượng dịch vụ, một vấn đề đáng chú ý là tình trạng cơ sở kinh doanh yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị thẩm mỹ, spa cũng không cung cấp hóa đơn sau giao dịch.

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Về nguyên tắc, việc thiếu hóa đơn không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng mất quyền yêu cầu bảo vệ lợi ích hợp pháp. Những tài liệu khác như sao kê ngân hàng, xác nhận chuyển khoản, tin nhắn tư vấn, lịch hẹn, phiếu liệu trình, quảng cáo và hình ảnh trong quá trình sử dụng dịch vụ vẫn có thể được sử dụng làm chứng cứ.

Đặc biệt, nếu tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân, người tiêu dùng cần lưu giữ bằng chứng cho thấy chính cơ sở hoặc nhân viên đại diện đã hướng dẫn phương thức thanh toán này.

Trường hợp spa không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh tới Sở Công Thương địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được hướng dẫn, hỗ trợ theo thẩm quyền.

Các kênh tiếp nhận của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gồm: Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng miễn phí: 1800.6838. Hệ thống tiếp nhận khiếu nại trực tuyến: khieunai.bvntd.gov.vn. Thư điện tử: khieunai@bvntd.gov.vn.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên trao đổi, thương lượng hoặc đề nghị hòa giải với cơ sở cung cấp dịch vụ để tìm kiếm phương án giải quyết phù hợp. Trường hợp các biện pháp này không đạt kết quả, người tiêu dùng có thể khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp, hoàn trả tiền hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Đối với vụ việc có dấu hiệu thực hiện thủ thuật thẩm mỹ trái phép, sử dụng thiết bị y tế không đúng quy định hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, người tiêu dùng có thể phản ánh tới Sở Y tế địa phương để được xem xét, hỗ trợ xử lý theo thẩm quyền.

Từ những khuyến cáo của cơ quan chức năng, người tiêu dùng khi mua gói dịch vụ spa cần đặc biệt lưu ý yêu cầu hợp đồng rõ ràng, kiểm tra chính sách hoàn tiền, xác minh chủ thể nhận thanh toán và lưu giữ toàn bộ chứng từ giao dịch.

Trong trường hợp vừa phát sinh tranh chấp về chất lượng dịch vụ, vừa nghi ngờ có vi phạm về hóa đơn, người tiêu dùng có thể thực hiện hai hướng phản ánh song song gồm: Gửi yêu cầu bảo vệ quyền lợi tiêu dùng tới cơ sở cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Cung cấp thông tin về hóa đơn, chứng từ cho cơ quan thuế.

Việc chủ động lưu giữ chứng cứ, phản ánh đúng cơ quan có thẩm quyền không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy thị trường dịch vụ làm đẹp phát triển minh bạch, lành mạnh.