Nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ trọn niềm tin qua nhiều thế hệ

Chương trình CONSUMER FEST - Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công tối 31/10 với sự thu hút 23.000 lượt người tham gia. Với thông điệp “Kết nối thông tin - Gắn kết niềm tin”, ngày hội hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời đề cao chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và trách nhiệm của doanh nghiệp trong xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn, bền vững.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ trọn niềm tin qua nhiều thế hệ

Là thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng và đồng hành cùng Consumer Fest 2026, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) mang đến sự kiện gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều dòng sản phẩm đa dạng. Tại đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm như sữa đặc, sữa bột dành cho trẻ em, sữa dành cho người cao tuổi, sữa chua uống, sữa chua ăn, kem và các loại nước uống. Các dòng sản phẩm hướng đến nhiều nhóm đối tượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Các bạn trẻ hào hứng tham quan, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm của Vinamilk tại chương trình.

Ông Vũ Tiến Hùng, Giám đốc Kinh doanh miền Duyên Hải, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết, việc đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng là dịp để doanh nghiệp khẳng định cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk tiếp tục đặt chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm trong hoạt động phát triển.

"Thông qua những chương trình tri ân và trải nghiệm như CONSUMER FEST 2026, Vinamilk mong muốn đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cũng luôn cố gắng tiếp tục phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Bộ Công Thương cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng", ông Vũ Tiến Hùng, Giám đốc Kinh doanh miền Duyên Hải, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết.

Đại diện Vinamilk kỳ vọng những ngày hội như CONSUMER FEST sẽ tiếp tục được tổ chức, tạo thêm cơ hội để đông đảo người tiêu dùng tiếp cận, trải nghiệm và hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm của doanh nghiệp.

Đưa Ngày hội tri ân người tiêu dùng trở thành sự kiện thường niên

Theo ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương, những năm qua, nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đã chủ trì tổ chức nhiều sự kiện thường niên quy mô lớn, có sức lan tỏa rộng. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn thiếu một sự kiện quy mô và bài bản dành riêng để tri ân người tiêu dùng - nơi người dân trực tiếp cảm nhận được sự trân trọng và đồng hành từ phía các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh phát triển mới, người tiêu dùng không chỉ đơn thuần là bên thụ hưởng mà còn là nhân tố quan trọng quyết định và duy trì sự phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Mỗi lựa chọn tiêu dùng thông thái, mỗi phản hồi trách nhiệm của người dân là thước đo chất lượng, đồng thời là động lực cốt lõi thúc đẩy thị trường nâng tầm.

Trên cơ sở quán triệt tinh thần Kết luận số 207 của Ban Bí thư và cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 87 năm 2026, Bộ Công Thương quyết định đưa Ngày hội Tri ân người tiêu dùng trở thành sự kiện quy mô, thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030.

Bộ Công Thương đưa Ngày hội Tri ân người tiêu dùng trở thành sự kiện quy mô, thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong bối cảnh công nghệ dữ liệu lớn phát triển mạnh mẽ, đồng thời quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định cần chủ động thu thập, tổng hợp, xây dựng và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu lớn từ thực tế người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Triển khai mục tiêu này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. Hệ thống sẽ kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các cơ quan nhà nước, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục hằng ngày từ chính người tiêu dùng.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng để hỗ trợ tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh; phân tích dữ liệu, phát hiện những vấn đề lặp lại và đưa ra cảnh báo sớm, phục vụ công tác kiểm tra, xử lý kịp thời.

Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan, thúc đẩy doanh nghiệp minh bạch thông tin và ứng dụng truy xuất nguồn gốc. Qua đó, người tiêu dùng có thể kiểm chứng thông tin sản phẩm, hỗ trợ xác định trách nhiệm và thu hồi sản phẩm khi cần thiết. Mục tiêu là phát hiện sớm các nguy cơ, cảnh báo nhanh hơn và hạn chế tối đa thiệt hại cho người tiêu dùng.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Kết luận 207 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 87 của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ Công Thương đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mang tính đột phá, cụ thể nhằm nâng cao toàn diện, rõ nét hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã cụ thể hóa thành ba nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Thứ nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tập trung vào nhóm doanh nghiệp có nhiều phản ánh, khiếu nại hoặc có dấu hiệu vi phạm; chú trọng trách nhiệm cung cấp thông tin, các điều khoản hợp đồng và việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Thứ hai, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong phạm vi cả nước. Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để chủ động phân tích, nhận diện và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của người tiêu dùng.

Trong năm 2025-2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đẩy mạnh công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Theo đó, cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Nhiều nhóm hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền lớn, như vi phạm quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin của người tiêu dùng và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Cùng với đó, Ủy ban đã khởi động các dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới sớm đưa hệ thống vào vận hành, khai thác, phát huy thế mạnh của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.