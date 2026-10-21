Nâng hạng chứng khoán: Làm sao để dòng vốn ngoại không chỉ đến rồi đi?

Mở đường cho dòng vốn quốc tế

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là tín hiệu tích cực, phản ánh quá trình cải cách hạ tầng, thể chế và tiêu chuẩn hoạt động, đưa thị trường đến gần hơn với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, theo bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), nâng hạng mới là điều kiện cần. Để thu hút dòng vốn bền vững, Việt Nam cần đồng bộ nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, phát triển hàng hóa trên thị trường và mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức.

Trong đó, phát triển ngành quỹ có vai trò quan trọng, vừa mở rộng cơ sở nhà đầu tư, vừa tạo cầu nối đưa dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế (Ảnh minh họa: KT)

Theo ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tác động trực tiếp từ việc FTSE Russell nâng hạng trước hết sẽ thể hiện trên thị trường cổ phiếu. Dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động mua cổ phiếu Việt Nam theo chỉ số được kỳ vọng đạt khoảng 1,2-1,5 tỷ USD, thậm chí một số dự báo đưa ra con số khoảng 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn không chỉ nằm ở dòng vốn cổ phiếu mà còn ở khả năng lan tỏa sang thị trường trái phiếu, nơi Việt Nam còn nhiều dư địa thu hút vốn quốc tế.

Để tận dụng cơ hội, Việt Nam cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh và định vị thị trường trong khu vực. Bà Hoàng Hải Anh dẫn kinh nghiệm quốc tế: Singapore định vị là cửa ngõ dòng vốn quốc tế vào châu Á, Malaysia có thế mạnh về tài chính Hồi giáo, trong khi Thái Lan chú trọng phát triển thanh khoản thị trường.

“Chúng ta cũng cần tìm được định vị của thị trường Việt Nam”, bà Hải Anh nói.

Bên cạnh hạ tầng giao dịch, nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết là yêu cầu quan trọng. Doanh nghiệp cần cải thiện quản trị, minh bạch thông tin và năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Nhật Bản kiên trì nâng cao năng lực doanh nghiệp, trong khi Hàn Quốc triển khai nhiều chương trình cải thiện quản trị nhằm xử lý tình trạng cổ phiếu bị định giá thấp, thường được gọi là “Korea discount”. Đây là những kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo để tăng sức hấp dẫn của thị trường.

Nâng hạng tín nhiệm, mở dư địa hút 10-20 tỷ USD

Nếu nâng hạng thị trường cổ phiếu giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với nhà đầu tư quốc tế, thì đối với thị trường trái phiếu, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia là điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn quy mô lớn.

Theo ông Phạm Phú Khôi, Việt Nam hiện được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức BB+, Moody’s ở mức Ba2 và S&P ở mức BB+. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư trái phiếu quốc tế tham chiếu đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn và yêu cầu ít nhất hai tổ chức xếp hạng quốc gia ở mức “Đầu tư” mới có thể giải ngân. Đây là rào cản hạn chế khả năng tiếp cận vốn quốc tế của thị trường trái phiếu Việt Nam.

Do đó, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia là bước đi nền tảng, góp phần nâng cao đánh giá đối với các tổ chức phát hành trong nước. Song song với đó, doanh nghiệp cần củng cố năng lực tài chính, nâng cao chất lượng quản trị và công bố thông tin theo chuẩn mực quốc tế. Qua đó, chất lượng tín dụng được cải thiện, chi phí huy động vốn giảm và khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn được mở rộng.

Theo ông Khôi, thị trường trái phiếu toàn cầu có quy mô lớn hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu. Trong kịch bản thuận lợi, lượng vốn quốc tế có khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu Việt Nam có thể đạt khoảng 10-20 tỷ USD.

Nguồn lực này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho phát triển hạ tầng và năng lượng rất lớn. Để khai thác tiềm năng, Việt Nam cần đa dạng hóa sản phẩm, nhất là các công cụ có kỳ hạn dài, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư dài hạn.

Bên cạnh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu dự án, trái phiếu xanh và các sản phẩm tài chính bền vững cần được chú trọng phát triển. Việc xây dựng công cụ tăng cường tín dụng và cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp cũng góp phần hình thành các sản phẩm có kỳ hạn dài, đáp ứng khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Cùng với đó, phát triển nhà đầu tư tổ chức trong nước là yếu tố không thể thiếu. Việc từng bước mở rộng dư địa đầu tư có kiểm soát cho các quỹ đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp hình thành nguồn vốn dài hạn ổn định, cải thiện thanh khoản và tạo nền tảng thu hút thêm nhà đầu tư quốc tế.

Hoàn thiện hạ tầng, chủ động trước biến động toàn cầu

Một trong những điểm nghẽn của thị trường trái phiếu Việt Nam là cơ chế định giá. Theo Tổng Thư ký VBMA, Việt Nam hiện chưa có tổ chức thực hiện định giá trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi đó, tại Malaysia và Thái Lan, các tổ chức định giá công bố giá trái phiếu hằng ngày, tạo cơ sở tham chiếu về giá và lãi suất cho nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

VBMA đang thúc đẩy việc hình thành tổ chức định giá nhằm hoàn thiện hạ tầng và nâng cao tính minh bạch của thị trường. Việt Nam cũng cần tiếp tục cải thiện thanh khoản trên thị trường thứ cấp, hạ tầng giao dịch và lưu ký, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa dòng vốn quốc tế còn phụ thuộc vào môi trường tài chính toàn cầu. Theo ông Phạm Phú Khôi, biến động địa chính trị, giá dầu tăng cao và áp lực lạm phát đang tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ. Các động thái thắt chặt tiền tệ tại Mỹ, châu Âu và châu Á có thể làm gia tăng chi phí huy động vốn quốc tế.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu ra nước ngoài, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ thường là mức tham chiếu quan trọng. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở vùng cao, chi phí vốn quốc tế trở nên thách thức hơn đối với doanh nghiệp và các chủ thể phát hành khác.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần chủ động củng cố nội lực thay vì chỉ chờ điều kiện bên ngoài thuận lợi. Trọng tâm là cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị, mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức, đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện hạ tầng thị trường.

Nâng hạng chứng khoán là bước tiến giúp thị trường Việt Nam tiếp cận gần hơn với dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, để dòng vốn không chỉ đến mà còn ở lại lâu dài, thị trường cần bảo đảm tính minh bạch, thanh khoản và môi trường pháp lý ổn định.

Với dư địa thu hút 10-20 tỷ USD vốn trái phiếu trong kịch bản thuận lợi, Việt Nam có cơ hội bổ sung nguồn lực dài hạn cho nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực cần vốn lớn như hạ tầng và năng lượng. Để biến kỳ vọng thành dòng vốn thực tế, Việt Nam cần tiếp tục cải cách đồng bộ, nâng cao chất lượng doanh nghiệp và xây dựng niềm tin bền vững với nhà đầu tư quốc tế.