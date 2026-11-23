Với thông điệp “Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững”, Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 hướng tới việc đưa tiêu dùng xanh từ nhận thức trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Mỗi lựa chọn của người tiêu dùng, từ ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu bao bì nhựa đến tái sử dụng và tái chế, đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực đối với môi trường và xã hội.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động hưởng ứng tiêu dùng xanh năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp hành động xanh, khuyến khích mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trở thành một chủ thể tích cực trong hành trình chuyển đổi sang lối sống và phương thức tiêu dùng bền vững.

Cùng với đó, hoạt động đạp xe hưởng ứng tiêu dùng xanh sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về giao thông thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và xây dựng lối sống lành mạnh. Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình còn khuyến khích mỗi người dân bắt đầu hành trình sống xanh từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt và lựa chọn hằng ngày.

Không gian triển lãm và trải nghiệm sản phẩm xanh là một trong những điểm thu hút của ngày hội, với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và kinh doanh. Tại đây, người dân có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các giải pháp công nghệ xanh và mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững.