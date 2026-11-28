Chương trình Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường.

Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm năng lượng.

Chương trình hướng tới việc đưa tiêu dùng xanh từ nhận thức trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Mỗi lựa chọn của người tiêu dùng, từ ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu bao bì nhựa đến tái sử dụng và tái chế, đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực đối với môi trường và xã hội.

Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng trao đổi, kết nối, chia sẻ những sáng kiến, mô hình sản xuất – kinh doanh xanh; qua đó thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ an toàn, chất lượng và minh bạch thông tin.