Cần làm gì nếu nghi ngờ bị hành vi gian lận khi bơm xăng?

Những năm qua, nghi vấn bơm thiếu xăng từng được báo chí phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh tại nhiều địa phương. Điển hình, tháng 4/2023, một người dân tại Bình Phước phản ánh việc đổ 500.000 đồng tiền xăng, với đơn giá 23.490 đồng/lít nhưng cột bơm chỉ hiển thị 20,84 lít. Đối chiếu số liệu cho thấy có sự chênh lệch hơn 10.000 đồng.

Ngoài ra, các đơn vị báo chí, truyền hình từng nhiều lần phản ánh tình trạng một số nhân viên cây xăng sử dụng thủ đoạn không đưa đồng hồ về số 0, bơm nối số tiền của khách trước để thu tiền của khách sau. Hành vi này nhằm trục lợi khiến người mua nhận được lượng xăng ít hơn số tiền đã trả.

Ảnh minh họa

Những vụ việc trên cho thấy, nghi vấn bơm thiếu xăng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ lỗi kỹ thuật thiết bị đến hành vi gian lận trong quá trình bán hàng. Điểm chung là chỉ khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và có đủ chứng cứ mới có thể xác định bản chất vụ việc cũng như trách nhiệm của cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh những vụ việc đã được phản ánh, tình trạng tiêu cực, gian lận tại các điểm kinh doanh xăng dầu một phần đến từ thói quen mất cảnh giác của người tiêu dùng. Hơn nữa, giá trị mỗi lần mua xăng của người dùng thường không lớn, chỉ từ 50.000 – 100.000 đồng, dẫn tới tâm lý ngại mất thời gian tranh chấp. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới hệ lụy thiếu minh bạch đối với thị trường xăng dầu.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, trong trường hợp phát hiện nghi vấn gian lận tại cửa hàng xăng dầu, người tiêu dùng có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 để được tư vấn, hướng dẫn hoặc liên hệ với Đội Quản lý thị trường gần nhất để phản ánh, khiếu nại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng sẽ xem xét nội dung phản ánh, tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn về đo lường để xác định có xảy ra vi phạm hay không. Ngoài ra, đối với những nghi vấn liên quan đến độ chính xác của cột bơm, người tiêu dùng cũng có thể phản ánh tới Sở Khoa học và Công nghệ hoặc đơn vị chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.

Chủ động phòng ngừa hành vi gian lận trong mua bán xăng dầu

Cũng theo phân tích từ đại diện Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, việc người tiêu dùng cảm nhận lượng xăng đã mua có dấu hiệu ít hơn thông thường chưa đủ căn cứ kết luận cửa hàng có hành vi gian lận.

Nguyên nhân là do giá xăng có thể thay đổi qua các kỳ điều hành, với cùng số tiền 50.000 đồng, lượng xăng mua được ở những thời điểm khác nhau có thể không giống nhau. Bên cạnh đó, đồng hồ báo nhiên liệu trên xe máy, ô tô cũng không phải thiết bị đo lường chính xác tuyệt đối.

Vì vậy, để xác định việc bơm xăng có đúng số lượng hay không, ngành chức năng cần đối chiếu giá bán, số lít hiển thị trên cột bơm và kết quả kiểm tra bằng phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật.

Ảnh minh họa

Khi nghi ngờ bị bơm thiếu xăng, điều quan trọng nhất là người tiêu dùng cần thu thập và lưu giữ chứng cứ ngay sau khi phát hiện bất thường. Trước hết, người mua nên kiểm tra thông tin hiển thị trên cột bơm, gồm số tiền thanh toán, số lít xăng và đơn giá tại thời điểm giao dịch. Nếu phát hiện số liệu không khớp, cần đề nghị nhân viên giải thích và yêu cầu người quản lý cửa hàng giải quyết.

Người tiêu dùng có thể chụp ảnh màn hình cột bơm, biển tên cửa hàng, ghi nhận địa chỉ, thời gian mua hàng, số hiệu cột bơm, đồng thời giữ hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán nếu có.

Trường hợp cửa hàng không hợp tác hoặc giải thích không thỏa đáng, người tiêu dùng có thể gửi đơn phản ánh đến các đơn vị chức năng nêu trên. Đối với yêu cầu thương lượng giải quyết tranh chấp, Điều 57 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng.

Nếu thương lượng không thành hoặc bên bán không hợp tác, người tiêu dùng có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, các quy định về đo lường được thể hiện tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, được hệ thống hóa trong Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, cột đo xăng dầu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được kiểm định theo quy định và có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực. Những bộ phận có khả năng tác động làm thay đổi đặc tính đo lường phải được niêm phong hoặc kẹp chì. Cơ sở kinh doanh còn có trách nhiệm tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo, bảo đảm lượng xăng dầu bán ra phù hợp quy định. Nếu phát hiện thiết bị hư hỏng hoặc kết quả đo không đạt yêu cầu, cơ sở phải ngừng sử dụng và thực hiện biện pháp khắc phục. Về chế tài, căn cứ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, những hành vi vi phạm quy định về sử dụng phương tiện đo, kiểm định, tác động làm sai lệch đặc tính kỹ thuật hoặc thực hiện phép đo không đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, vụ việc có thể được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét theo pháp luật hình sự.