Lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, công an vẫn đang mở rộng điều tra

Tại họp báo Chính phủ vào tháng 7/2026 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an TP.Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ.

Tính đến tháng 7/2026, cơ quan điều tra tại hai địa phương trên đã khởi tố 40 vụ án, 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, 2 bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền", tổng số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.

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Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng quyết liệt xác minh, làm rõ các đường dây, đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo vệ quyền lợi người dân.

Sau đợt cao điểm điều tra giữa năm, cơ quan công an tiếp tục mở rộng các vụ án, truy tìm tài sản và xác định thêm những người bị hại. Đồng thời, cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan, nhằm phục vụ điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Đáng chú ý, theo thông tin từ phía ngành chức năng, thủ đoạn lừa đảo không chỉ dừng lại ở việc bán hợp đồng nghỉ dưỡng. Cụ thể, khi khách hàng muốn rút tiền hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những đơn vị môi giới mới, yêu cầu nộp phí bảo đảm, phí nâng cấp dịch vụ hoặc ký thêm hợp đồng để được hỗ trợ chuyển nhượng.

Theo Công an TP.Hà Nội, có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng đối tượng hứa hẹn khi chuyển nhượng có thể thu về từ 1 tỷ đồng, thậm chí nhiều tỷ đồng.

Thực tế, doanh nghiệp không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết. Người đã mất tiền lại tiếp tục bị dẫn dụ nộp thêm các khoản phí mới.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, việc xử lý các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục triển khai. Ngày 16/10/2026, Công an TP. Hà Nội thông báo tìm người bị hại trong các vụ án liên quan Công ty TNHH DreamTrips, Công ty cổ phần Legacy Capital và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Zesttrip.

Trong vụ việc liên quan đến Công ty Zesttrip, cơ quan công an xác định một số đối tượng đã mua thông tin khách hàng từng sở hữu thẻ nghỉ dưỡng, sau đó gọi điện thông báo có người muốn mua lại hợp đồng với giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, thực tế không có người mua như lời giới thiệu. Sau khi khách hàng nộp tiền, doanh nghiệp không thực hiện việc môi giới mà chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Mới đây nhất, ngày 10/11/2026, Công an TP. Hà Nội tiếp tục thông báo tìm người đã ký hợp đồng hoặc nộp tiền cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Amazing Star, có địa chỉ tại số 5 ngõ 25 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực môi giới, chuyển nhượng, cho thuê, quản lý kỳ nghỉ, thẻ nghỉ dưỡng và thẻ thành viên.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã cung cấp những thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm cho khách hàng về các quyền lợi và khả năng thực hiện giao dịch liên quan đến kỳ nghỉ, bao gồm chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý, mua lại và nâng cấp kỳ nghỉ. Những thông tin này được đưa ra nhằm thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Vẫn cần cảnh giác với những điều khoản bất lợi trong hợp đồng kỳ nghỉ

Nhận định về nội dung trên, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, không phải tất cả giao dịch sở hữu kỳ nghỉ đều là hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, đây là loại hợp đồng thường có giá trị lớn, thời hạn dài, điều khoản phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cụ thể, số liệu từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho thấy, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn.

Các nội dung phản ánh thường tập trung vào việc doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin, không thực hiện đúng cam kết, tăng phí thường niên, gây khó khăn khi đặt phòng hoặc chuyển nhượng hợp đồng. Đặc biệt, một trong những rủi ro đáng chú ý là nghĩa vụ tài chính kéo dài nhiều năm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngoài khoản tiền thanh toán ban đầu lên tới vài trăm triệu đồng, khách hàng có thể phải đóng thêm phí duy trì hằng năm từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

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Một số hợp đồng không quy định rõ mức phí, nguyên tắc điều chỉnh hoặc giới hạn tăng phí, trong khi doanh nghiệp lại được trao quyền quyết định mức thu.

Bên cạnh đó, quyền chuyển nhượng hợp đồng có thể bị ràng buộc bởi những điều kiện bất lợi như phải được doanh nghiệp chấp thuận bằng văn bản, thanh toán phí chuyển nhượng hoặc thực hiện thêm các thủ tục khác.

Ngay cả quyền chấm dứt hợp đồng cũng có thể bị hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi muốn rút khỏi giao dịch. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người dân phải nghiên cứu kỹ hợp đồng, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, tiêu chuẩn dịch vụ, quyền chuyển nhượng, quyền chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Với những hợp đồng có giá trị lớn, người tiêu dùng nên tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia pháp lý trước khi ký kết. Đồng thời, không nên tin vào các cam kết lợi nhuận cao, khả năng hoàn vốn nhanh hoặc lời quảng cáo sở hữu kỳ nghỉ trọn đời mà chưa kiểm chứng được năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ.