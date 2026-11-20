Cấp xã, phường có trách nhiệm gì khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm?

Theo ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước có 54 Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp tỉnh, thành phố. Sau sáp nhập, đến thời điểm tháng 11/2026, hệ thống còn 29 Hội tại 34 tỉnh, thành phố.

Hiện tại, quá trình kiện toàn tổ chức đã đạt những kết quả bước đầu, song một số địa phương vẫn gặp khó khăn về mô hình hoạt động, kinh phí và nguồn nhân lực. Đồng thời, một Hội cấp tỉnh hiện có thể phải hỗ trợ người dân trên địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi nguồn lực và khả năng tiếp cận trực tiếp tại cơ sở còn hạn chế.

Đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi hoặc những người không thành thạo công nghệ, khoảng cách địa lý và sự thiếu hụt thông tin về đầu mối tiếp nhận có thể trở thành rào cản khi thực hiện quyền khiếu nại.

Phát biểu tại Diễn đàn kết nối, phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức xã hội (9/11) vừa qua, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu phải rà soát, củng cố tổ chức và nghiên cứu giải pháp phù hợp để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội, hướng tới mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng hoạt động hiệu quả, thực chất.

Cũng theo thông tin từ đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ sở cũng được phân định lại.

Theo Điều 18 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, UBND cấp xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, các nhiệm vụ bao gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức; Kiểm tra hoạt động của tổ chức xã hội thuộc thẩm quyền; Quản lý chợ, trung tâm thương mại và thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác theo quy định.

Như vậy, cấp xã không đứng ngoài hoạt động bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, cần phân biệt trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương với thẩm quyền giải quyết từng loại tranh chấp cụ thể.

Đối với những phản ánh liên quan đến hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, người dân có thể liên hệ UBND xã, phường để được hướng dẫn hoặc tiếp nhận, chuyển thông tin theo phạm vi thẩm quyền. Những vụ việc vượt thẩm quyền cần được chuyển đến cơ quan chuyên môn phù hợp.

Ở cấp tỉnh, Sở Công Thương là một trong những đầu mối quan trọng thực hiện quản lý nhà nước, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các phản ánh, khiếu nại về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Điển hình, ngày 25/9/2026 vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý nhà nước và tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng.

Quy chế quy định UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại thuộc thẩm quyền và địa bàn quản lý; phối hợp kiểm tra, phát hiện vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Sở Công Thương Tuyên Quang được xác định là đầu mối tiếp nhận, phân loại, xử lý hoặc chuyển phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền. Đây là một cách cụ thể hóa trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã, giúp xác định rõ hơn nơi tiếp nhận thông tin khi người tiêu dùng cần hỗ trợ.

Không biết khiếu nại ở đâu, có thể gọi tổng đài 1800.6838

Bên cạnh chính quyền địa phương và hệ thống các Hội BVQLNTD, người tiêu dùng có thể tiếp cận kênh hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc thông qua Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vận hành.

Cụ thể, đây là tổng đài miễn phí cước gọi, có chức năng tiếp nhận phản ánh, tư vấn pháp luật, hướng dẫn trình tự phản ánh, kiến nghị và phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Theo thống kê từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tính đến ngày 16 tháng 10 năm 2026, tổng đài 1800.6838 ghi nhận 19.088 cuộc gọi đến, trong đó 11.716 cuộc được tổng đài viên tiếp nhận và xử lý. Ngoài tổng đài, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh qua địa chỉ email khieunai@bvntd.gov.vn hoặc hệ thống tiếp nhận trực tuyến tại: khieunai.bvntd.gov.vn.

Người dân cần chuẩn bị thông tin về bên bán, nội dung giao dịch, hóa đơn, hợp đồng, hình ảnh sản phẩm, tin nhắn và các chứng cứ liên quan. Việc tiếp nhận phản ánh hoặc tư vấn không đồng nghĩa mọi yêu cầu hoàn tiền, bồi thường đều được chấp thuận; kết quả giải quyết phụ thuộc vào chứng cứ, bản chất vụ việc và thẩm quyền của cơ quan liên quan.

Ngày 13/11/2026, Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng ba luật khác thuộc lĩnh vực Công Thương, với hiệu lực chung từ ngày 1/7/2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý là làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp xã và chuyển nhiệm vụ hỗ trợ thương lượng sang cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận cơ chế giải quyết tranh chấp khi các quy định mới có hiệu lực.

Trong Chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030, Bộ Công Thương đặt mục tiêu 100% Sở Công Thương duy trì đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và có ít nhất 30 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.