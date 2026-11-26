Những khoản phí bất ngờ xuất hiện ở bước thanh toán cuối cùng

Nhiều năm trở lại đây, sự phát triển của thương mại điện tử đã thay đổi đáng kể thói quen mua sắm của người Việt Nam. Đặc biệt, trong các đợt khuyến mãi lớn, những mức giảm giá 30%, 50%, thậm chí 70% luôn có sức hấp dẫn đối với người mua.Tuy nhiên, giá sản phẩm hiển thị ban đầu không phải lúc nào cũng là tổng số tiền khách hàng phải thanh toán.

Tháng 4/2026 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) công bố phân tích chuyên sâu về chi phí ẩn trong thương mại điện tử, qua đó đã chỉ ra nhiều loại chi phí có thể phát sinh trong quá trình mua sắm trực tuyến. Những khoản chi phí này có thể khiến người tiêu dùng không thể đánh giá đầy đủ tổng giá trị giao dịch, dẫn đến chênh lệch giữa mức giá ban đầu được quảng cáo và số tiền thực tế phải thanh toán.

Một ví dụ được cơ quan này đưa ra là sản phẩm được quảng bá với mức giá 300.000 đồng. Đến khi hoàn tất đơn hàng, người tiêu dùng phải trả thêm 30.000 đồng phí vận chuyển và 10.000 đồng phụ phí, nâng tổng chi phí lên 340.000 đồng. Theo đó, khoản chênh lệch chỉ 40.000 đồng nhưng số tiền thực trả đã cao hơn khoảng 13,3% so với giá ban đầu.

Đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá, vấn đề đáng quan tâm không chỉ nằm ở sự tồn tại của các khoản phí bổ sung, mà còn ở cách thức doanh nghiệp cung cấp thông tin về giá trong suốt quá trình giao dịch.

Ở bước đầu tiên, người tiêu dùng thường bị thu hút bởi mức giá thấp, sau khi lựa chọn sản phẩm, nhập địa chỉ giao hàng và áp dụng mã giảm giá, người tiêu dùng mới phát hiện các khoản phí phát sinh và gần như vẫn thực hiện giao dịch. Cơ quan quản lý phân tích rằng hiện tượng này có liên quan đến tâm lý ngại thay đổi quyết định khi đã bỏ ra thời gian, công sức. Trong kinh tế học hành vi, đó là tác động của chi phí chuyển đổi và chi phí đã bỏ ra.

Cũng theo thông tin từ phía Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, chi phí ẩn không chỉ xuất hiện dưới dạng phí giao hàng. Một số sản phẩm được quảng cáo với mức giá rất thấp nhưng khách hàng phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện mới có thể mua được giá đó.

Chẳng hạn, mức giá 150.000 đồng chỉ áp dụng khi người mua có mã giảm giá, đạt giá trị đơn hàng tối thiểu và thanh toán bằng một phương thức nhất định. Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, số tiền thực tế phải trả có thể cao hơn đáng kể.

Một dạng khác là các dịch vụ bổ sung được thiết kế kèm theo sản phẩm chính, ví dụ như bảo hiểm đơn hàng, giao hàng nhanh hoặc đóng gói đặc biệt. Nếu tùy chọn này được đánh dấu sẵn, người tiêu dùng có thể vô tình thanh toán thêm khoản tiền mà bản thân không chủ động lựa chọn.

Trong một phân tích khác công bố thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chỉ ra hiện tượng ảo giá trong khuyến mại trực tuyến. Theo đó, thông tin giá trên các nền tảng số thường được cấu thành từ nhiều yếu tố như giá gốc, giá sau giảm, tỷ lệ khuyến mãi, mã ưu đãi, khung giờ áp dụng và số lượng sản phẩm.

Cách thức này giúp người mua tiếp cận nhiều chương trình ưu đãi, nhưng cũng có thể khiến họ hiểu sai về lợi ích thực tế. Một số chương trình còn tạo áp lực bằng đồng hồ đếm ngược, thông báo chỉ còn vài sản phẩm hoặc ưu đãi sắp kết thúc.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ, giá và những nội dung liên quan đến giao dịch. Việc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, làm ảnh hưởng tới quyền được lựa chọn của người tiêu dùng có thể bị xem xét xử lý tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Người tiêu dùng phải làm gì để tránh chi phí ẩn?

Theo khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người mua nên chuyển từ việc chỉ xem giá quảng cáo sang kiểm tra tổng chi phí thực tế phải thanh toán. Trước khi xác nhận đơn hàng, cần rà soát giá sản phẩm, phí vận chuyển, phụ phí dịch vụ, mã giảm giá, điều kiện thanh toán và những tiện ích bổ sung đang được lựa chọn.

Với các sản phẩm có giá trị lớn, nên dành thời gian so sánh mức giá cuối cùng giữa các gian hàng, thay vì chỉ căn cứ vào tỷ lệ giảm giá. Đồng thời, người tiêu dùng cũng cần kiểm tra chính sách đổi trả, bảo hành và các trường hợp phát sinh phí khi hủy đơn hàng.

Trường hợp, người dân phát hiện tổng số tiền thanh toán không đúng với thông tin được cung cấp hoặc xuất hiện khoản thu không được giải thích rõ ràng có thể yêu cầu bên bán cung cấp thông tin, điều chỉnh giao dịch và giải quyết khiếu nại. Các ảnh chụp màn hình về giá quảng cáo, điều kiện khuyến mại, đơn hàng và chứng từ thanh toán cần được lưu giữ để làm căn cứ đối chiếu.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể liên hệ Tổng đài 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được tư vấn và hướng dẫn gửi phản ánh.

Trong môi trường mua sắm trực tuyến, mức giá thấp nhất chưa chắc đã mang lại lợi ích tốt nhất. Điều quan trọng hơn là người tiêu dùng biết chính xác mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, nhận được dịch vụ gì và có những quyền lợi nào sau khi giao dịch.