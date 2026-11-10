Nhận định chứng khoán 10/11: Nhà đầu tư chưa nên vội mở thêm vị thế mua

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 10/11: Cơ hội tiềm năng với BSR và MWG

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục và chờ thêm tín hiệu để mở thêm vị thế mua

VN-Index bước vào phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần bủa vây là tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và phần lớn thời gian chỉ số chìm dưới ngưỡng sắc đỏ. Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu Bluechip nằm dưới tầm kiểm soát của “phe gấu”, lực cầu muộn màng cuối phiên giúp thị trường thu hẹp phân nửa biên độ giảm điểm trong ngày và thậm chí VIC còn neo trở lại sát ngưỡng giá tham chiếu. VHM, MCH và STB là ba cổ phiếu gây giảm điểm nhiều nhất tới VN-Index trong khi ở chiều ngược lại, sắc xanh tới từ VPB, ACB và BID giúp 3 “nhà băng” đóng góp lượng điểm số lớn nhất.

Việc chỉ số “rút chân” trở lại ngay khi chuẩn bị chạm ngưỡng 1.700 điểm là yếu tố cần thiết để cân bằng lại xu hướng hiện tại, tránh việc phá bỏ toàn bộ thành quả phục hồi vào cây nến vào phiên giao dịch 4/11. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (203 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (129 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-19%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, VN-Index ở mức 1.714,32 điểm, giảm 11,04 điểm (-0,64%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, VN-Index ở mức 1.714,32 điểm, giảm 11,04 điểm

Nhịp độ giao dịch sụt giảm đáng kể trong ngày thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-19%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 680 triệu cổ phiếu (-31,17%), tương đương giá trị đạt 13.860 tỷ đồng (-26,62%).

Nỗ lực muộn màng cuối phiên chưa thể giúp lấy lại sắc xanh cho VN-Index khi kết phiên với với 25/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thủy sản (8,37%), Y tế (1,46%) và Dược phẩm (0,86%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thiết bị điện (-2,56%), Phân bón (-2,06%) và Chứng khoán (-2%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 9/11: VN-Index chưa thoát áp lực điều chỉnh VOV.VN - Sau tuần giao dịch giảm điểm, VN-Index vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh khi các tín hiệu kỹ thuật chưa xác nhận xu hướng đảo chiều. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu cân bằng, tránh vội vàng bắt đáy.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc đỏ đã quay lại sau 2 phiên tăng điểm trước nhưng biên độ giảm không quá lớn. Thanh khoản trong phiên 9/11 tăng nhẹ so với phiên trước với khối lượng khớp lệnh cao nhất trong tuần và vượt ( 20%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý của phiên này là VN-Index mở cửa giảm điểm khá sâu, thủng cả mốc hỗ trợ 1.720 điểm, nhưng điểm tích cực là không những không giảm thêm mà còn cho thấy nỗ lực phục hồi đáng kể khi kết phiên, bảo vệ thành công mốc hỗ trợ 1.720 điểm.

“Chúng tôi đã khuyến nghị mở vị thế mua lại ở vùng hỗ trợ 1.720 điểm trong phiên cuối tuần, dù chưa mang lại nhiều lợi thế song cũng chưa có yếu tố rủi ro tính đến thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đã mua và chờ thêm tín hiệu bùng nổ mạnh của thanh khoản để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang tạm thời rơi vào trạng thái thận trọng khi đóng cửa tại 1.714 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, phản ánh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trong khi lực cầu hồi phục chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt. Với các chỉ báo kỹ thuật như RSI(14) ở mức 43 và MFI ở mức 46, thị trường hiện duy trì trạng thái trung tính, cho thấy xu hướng giảm chưa hoàn toàn xác lập nhưng động lực tăng đã suy yếu đáng kể.

Kịch bản cơ sở cho phiên hôm nay 10/11 là chỉ số sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.710–1.720 và kháng cự 1.730–1.740, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Còn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn vẫn là cơ hội để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên giao dịch ngày 9/11 với nến đỏ, tuy nhiên áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN Index rút chân cuối phiên và chạm mốc 1.715 nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.690 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về dưới đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại, khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới.

“Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp giảm này để sàng lọc những cổ phiếu khỏe các mã vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại bởi nhóm cổ phiếu chống chịu tốt trong nhịp chỉnh thường là những mã phục hồi nhanh và mạnh nhất khi thị trường đảo chiều”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.