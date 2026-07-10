Nhận định chứng khoán 10/7: Áp lực điều chỉnh chưa dứt, ưu tiên quản trị rủi ro

VN-Index khả năng cao sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.810 điểm

Thế trận áp đảo thị trường của phe bán được duy trì sang tới phiên chiều 9/7 và VN-Index tiếp tục chìm dưới ngưỡng giá đỏ. Nhiều nhóm ngành trở thành mục tiêu của “phe gấu” khi biên độ giảm điểm có phần nới rộng so với phiên sáng như Ngân hàng (TCB, VPB, MBB), Điện & Năng lượng (POW, GEE) và PNJ quay đầu giảm trở lại sau phiên “giải thoát” 25,6 triệu cổ phiếu ngày 8/7.

Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí (BSR, GAS...) trở thành điểm đến của dòng tiền với biên độ tăng điểm tích cực quanh ngưỡng 3 – 5%, đồng pha với nhịp phục hồi của giá dầu thế giới. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã giảm điểm (206 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (92 mã) và phân bổ dòng tiền vào nhóm giảm gấp 2.77 lần so với phía đối trọng còn lại. Trong bối cảnh tâm lý giao dịch có phần thận trọng nhất định, thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-12,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.840,70 điểm, giảm 13,00 điểm (-0,70%).

Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.840,70 điểm, giảm 13,00 điểm

Thanh khoản thị trường tiếp đà “èo uột” khi thấp hơn (-12,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 588 triệu cổ phiếu (-11,75%), tương đương giá trị đạt 14.665 tỷ đồng (-14,87%).

Phiên giao dịch kém suôn sẻ của thị trường chung khi chỉ có 4/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (3,05%), Đường (0,36%) và Dược phẩm (0,17%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-1,15%), Điện (1,07%) và Chứng khoán (-0,95%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 9/7.

Nhận định chứng khoán 9/7: Đà hồi phục tiếp diễn, chờ tín hiệu vượt qua vùng cản VOV.VN - VN-Index nối dài đà hồi phục sang phiên thứ hai liên tiếp và tiến sát ngưỡng 1.860 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận về thanh khoản và động lượng trước khi có thể kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index quay đầu điều chỉnh sau 2 phiên phục hồi trước đó. Thanh khoản phiên 9/7 giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-12,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá quay lại chiếm thế chủ động và gấp (2,8 lần) so với nhóm cổ phiếu tăng giá. Phiên giảm ngày 9/7 có thanh khoản sụt giảm nên không gây nhiều động lực khiến thị trường rơi vào hoảng loạn bán tháo, nhưng cũng là tín hiệu củng cố xu hướng điều chỉnh đã xuất hiện trong phiên giảm thứ 2 đầu tuần.

“VN-Index khả năng cao sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.810 điểm rồi mới quay trở lại xu hướng tích cực hơn. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 1.810 điểm, sau đó mới tìm thêm tín hiệu tích cực cho vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chỉ số VN-Index có thể quay trở lại MA5 và MA10 tương ứng 1.855 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu thận trọng khi đóng cửa tại 1.841 điểm dưới các đường MA10 và MA20, phản ánh trạng thái suy yếu với áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên, dù các chỉ báo RSI và MFI vẫn duy trì trạng thái trung tính cho thấy lực bán chưa thực sự áp đảo. Với bối cảnh kỹ thuật hiện tại, kịch bản cơ sở cho phiên hôm nay 10/7 là chỉ số sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.840–1.870, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chỉ số VN-Index có thể quay trở lại MA5 và MA10 tương ứng 1.855 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index biến động hẹp với thanh khoản thấp cho thấy lực bán chưa mạnh. Chỉ số vẫn chưa vượt được MA5 và MA10 phiên nhưng áp lực điều chỉnh cũng không quá tiêu cực với vùng 1.830 điểm vẫn chưa bị vi phạm. Đồng thời, lực cầu có xu hướng tham gia trở lại ở nhóm giảm sâu gần đây như: Cao su, Hóa chất, Thực phầm đồ uống… Các chỉ số Mid-Cap và Small-Cap cũng đang có tín hiệu tích lũy trở lại sau giai đoạn giảm liên tiếp trước đó. Ngoài ra, dòng tiền sẽ có xu hướng tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Ngân hàng, chứng khoán có vốn Nhà nước cũng như câu chuyện về KQKD Q2 sắp được công bố.

“Chỉ số VN-Index có thể quay trở lại MA5 và MA10 tương ứng 1.855 điểm. Nhà đầu tư có thể nắm giữ các vị thế mua gần đây và quan sát thêm diễn biến hồi phục của chỉ số”, chuyên gia của YSVN nhận định.

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