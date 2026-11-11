Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index lấy lại đà tăng, có thể mở thêm vị thế mua

Nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu

Trong phiên giao dịch sáng 10/11, VN-Index mở cửa tăng 11 điểm và sau đó vận động giằng co trong biên độ +/- 5 điểm quanh mốc 1.715 trước khi nới rộng đà tăng lên mốc 1.740 điểm. Đóng góp chính cho động lực tăng điểm của chỉ số là một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM cùng một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán (SSI, TCX, VND). Bên cạnh đó, một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản có lực cầu trở lại sau khi chịu lực cung mạnh từ những phiên trước đó như NVL, DXG,CII. Thanh khoản trong phiên 10/11 có phần tăng so với cùng thời điểm phiên trước, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường phần nào được cải thiện. Kết phiên sáng, chỉ số chung ghi nhận tại 1.736,63, tăng 22,31 điểm so với mốc tham chiếu.

Bước sang phiên giao dịch chiều, lực cầu tích cực tiếp tục được duy trì ở nhóm cổ phiếu Vingroup, giúp chỉ số chung nhanh chóng chinh phục vùng ngưỡng 1.740 điểm. Nổi bật trong phiên giao dịch chiều 10/11 là lực cầu tích cực đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản với NTL tăng trần, KDH (+5,85%), DXG (+4,11%). Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường với 221 mã tăng điểm cùng 94 mã giảm điểm, cho thấy áp lực cầu vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo trên thị trường. Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong phiên giao dịch hôm nay với tổng giá trị đạt 475,49 tỷ đồng, tập trung mua KDH, POW, VHM. Kết phiên giao dịch ngày 10/11, VN Index đóng cửa tại 1.743,07 điểm, tăng 28,75 điểm, tương đương 1,68%.

Kết phiên giao dịch ngày 10/11, VN Index đóng cửa tại 1.743,07 điểm, tăng 28,75 điểm

VN-Index kết phiên với độ mở nghiêng về sắc xanh khi 26/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (2,73%), Chứng khoán (2,45%) và Cao su (2,38%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Nước và môi trường (-0,87%), Dầu khí (-0,74%) và Sản xuất công nghiệp (-0,54%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 10/11: Nhà đầu tư chưa nên vội mở thêm vị thế mua VOV.VN - VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong phiên 10/11 khi áp lực bán vẫn hiện hữu, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh. Nhà đầu tư nên duy trì danh mục, hạn chế mua đuổi và chờ tín hiệu rõ ràng hơn để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xuất phát tuần kém suôn sẻ khi dư âm phiên giảm điểm cuối tuần trước còn âm ỉ ở nhiều nhóm ngành, thế nhưng VN-Index ngay lập tức đưa trạng thái giao dịch tích cực trở lại với Bất động sản và Chứng khoán là hai nhóm ngành sở hữu nhiều cái tên nổi trội, biên độ tăng điểm trên mức 3%. Mặc dù VIC và VHM là đầu tàu dẫn dắt điểm số, tuy nhiên, phần còn lại của thị trường cũng chỉ có Dầu khí và Phân bón kết phiên trong sắc đỏ khi đà giảm của giá dầu thế giới mang đến những kỳ vọng kém lạc quan về hoạt động kinh doanh của 2 nhóm ngành nêu trên. Thanh khoản và độ mở mang đến những tín hiệu khởi sắc với 26/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn ( 4%) so với mức bình quân 20 phiên. Tín hiệu tích cực đã xuất hiện trong phiên này cả về thanh khoản, biên độ tăng điểm và độ lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.

“Vị thế mua thăm dò trước đó ở mốc hỗ trợ 1.720 điểm đã có lợi thế, vì vậy nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới, ưu tiên điểm mua khi thị trường chung rung lắc”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1.760- 1.770 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.737 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế nhẹ trong phiên, tuy nhiên, trạng thái trung tính của các chỉ báo kỹ thuật như RSI(14) ở mức 49 và MFI 43 cho thấy dòng tiền vẫn thiếu sự đồng thuận để xác lập xu hướng tăng rõ rệt.

Với kịch bản thị trường dự kiến giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.730–1.740 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.730–1.740 và kháng cự 1.750–1.760.

VN-Index đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1.760- 1.770 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí để tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến marubozu xanh và đóng cửa trên mốc 1.740 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang lấy lại xu hướng đi lên, cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, chỉ số đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1.760- 1.770 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF và MFI vẫn đang hướng lên trên cho thấy xu hướng ngắn hạn hồi phục của thị trường tiếp tục được duy trì. Đồng thời, chỉ báo RSI và MACD cũng đồng thuận đi lên, củng cố thêm cho việc đà hồi phục tiếp tục duy trì trên thị trường.

“Đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Dù sắc xanh lan tỏa rộng trong phiên giao dịch 10/11 nhưng dòng tiền trên thị trường lại cho thấy sự phân hóa tương đối rõ nét khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, trong khi áp lực chốt lời hoặc điều chỉnh nhẹ vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

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